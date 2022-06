Unidad de Investigación

Entre los audios entregados a la fiscalía anticorrupción por Zamir Villaverde, recluido de forma preventiva por su presunta participación en el Caso Puente Tarata, hay uno en el cual el ex secretario presidencial Bruno Pacheco se refería al exministro Juan Silva como “un negociante de tierras”, tres días antes de que el presidente Pedro Castillo asumiera su mandato y cuando aún se desconocían los nombres de su primer Gabinete Ministerial.

“Claro, pero [Silva] ya se va a meter en [el Ministerio de] Transportes y negociará otras cosas, pues”, le dijo Villaverde a Pacheco, según la grabación registrada subrepticiamente por el empresario el 25 de julio del año pasado.

El 27 de mayo último, Silva reconoció ante la Fiscalía de la Nación que es propietario de cinco inmuebles: tres ubicados en Puente Piedra y dos en Ancón. En este último caso, indicó que es posesionario luego de haber pagado por los terrenos sumas ínfimas en el 2014.

Durante su gestión como ministro, Silva recibió en su despacho a la ciudadana Sabina Pimentel Quiñónez, denunciada por el presunto delito de usurpación o tráfico de terrenos.

Pimentel visitó 12 veces diversas oficinas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), entre ellas el despacho ministerial, para efectuar trámites que hasta hoy se desconocen.

En todas esas visitas, Pimentel estuvo acompañada por personas que luego obtuvieron cargos y contratos en el MTC, según información analizada por El Comercio.

Sabina Pimentel es cuñada del parlamentario andino Javier Arce, hasta hace poco ministro de Desarrollo Agrario y Riego. Ambos han sido militantes del Partido Nacionalista, pero Pimentel milita en Perú Libre desde enero último.

El 21 de febrero, Arce llegó con un grupo de personas a Palacio. Entre los invitados estaban Pimentel y Moicés Vargas, también denunciado por usurpación de terrenos en el mismo caso que Sabina Pimentel.

Arce contrató en su despacho de parlamentario andino a la hija Pimentel, Thalía Achata.

–Cercanía y afinidad–

Juan Silva, Sabina Pimentel y Javier Arce viven en Puente Piedra. Los tres promovieron la candidatura de Pedro Castillo en Lima norte durante la primera y segunda vuelta del año pasado.

El exministro Juan Silva (centro), Sabina Pimentel (gorra crema) y el parlamentario andino Javier Arce (sin mascarilla) en reunión social.

Una semana después de la designación de Silva como titular del MTC, el 6 de agosto, recibió a los cuñados Pimentel y Arce. Este último ya era vicepresidente del Parlamento Andino. La reunión duró seis horas.

En reportes de la fiscalía, Sabina Pimentel figura con denuncias –varias de ellas archivadas– desde el 2017 por los delitos de estafa y usurpación de predios, por haber promovido la invasión a una propiedad en Puente Piedra.

Se trata del fundo Sanambay, ubicado a la altura del km 33 de la Panamericana Norte, que tiene una extensión de 130.493 metros cuadrados, según la constancia de posesión otorgada por la municipalidad distrital a la familia Solano, denunciante de la invasión.

Desde hace cinco años, los Solano afirman que parte del perímetro de su propiedad ha sido tomado por la llamada Asociación Nuevo Amanecer-Alfonso Ugarte, de la que Sabina Pimentel es dirigente.

“Ella contrató a sicarios para amedrentarnos. Entró con más fuerza en el 2017″, dijo Rita Solano, una de las dueñas del fundo. Su hermano Marco añadió que los invasores usaron maquinaria para allanar el terreno y ubicar los lotes, que luego vendieron entre S/15.000 y S/30.000.

El área ocupada por Pimentel y otras familias, cuya disputa ha causado violentos enfrentamientos, está a seis minutos de distancia de las casas de los exministros Silva y Arce.

La familia Solano registró a Sabina Pimentel, cuñada del exministro Arce y visitante del MTC, cuando invadía su propiedad.

–Visitas provechosas–

Apenas Silva se puso el fajín ministerial, Pimentel visitó diversas oficinas del MTC, entre agosto del 2021 y febrero de este año. Algunas de las personas que entraron con ella fueron nombradas en ese ministerio u obtuvieron órdenes de servicio ahí.

El 15 de octubre, Christian Acosta Arce y Christian Colchado Chunga ingresaron junto con Pimentel al MTC. Los tres fueron recibidos en el despacho de Silva por su asesor Anatoly Bedriñana.

El 4 de noviembre, Acosta fue nombrado responsable de la Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Transportes. En tanto, Colchado fue designado director de Servicios de Transporte Terrestre de la Dirección General de Autorizaciones en Transportes.

Asimismo, el 24 de noviembre, Martha Celi Sánchez y Pimentel visitaron la oficina de Rossmary Malpartida en el despacho ministerial.

En febrero, Celi fue contratada en el sector para realizar labores administrativas por S/4.000. Y en marzo obtuvo otra orden de servicio por S/8.000.

El 6 de diciembre, Hilda Ariza Pimentel, quien registra domicilio en Puente Piedra y es militante de Perú Libre, se reunió con la investigada por tráfico de terrenos y el nuevo director de Servicios de Transporte Terrestre del MTC, Cristian Colchado.

Cuatro días después, la entidad emitió otra orden de servicio por S/2.500 a nombre de Ariza. El 21 de enero, obtuvo otra por el mismo monto.

El 3 de febrero, le dieron un pago más por S/4.000. Y el 4 de marzo, consiguió otro de S/8.000. Ni Martha Celi ni Hilda Ariza habían contratado antes con el Ministerio de Transportes.

Más detalles

A inicios de junio, antes de que el exministro Juan Silva se convirtiera en prófugo de la justicia, El Comercio conversó con él para conocer cuál era el vínculo que tenía con Sabina Pimentel, investigada por tráfico de terrenos. “A mí me han visitado varias personas, pero no he tenido relación [con Pimentel]. Es familiar del exministro [Javier] Arce. Solo la vi una vez, nada más”, afirmó.

Este Diario acudió a los domicilios de Pimentel y del exministro Arce en busca de respuestas, pero no las consiguió. Los funcionarios Cristian Colchado y Christian Acosta tampoco dieron declaraciones. Martha Celi e Hilda Ariza no respondieron las llamadas ni los mensajes enviados.