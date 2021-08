El vocero alterno de la bancada de Perú Libre, Jaime Quito, aseguró que existe una trama para ocasionar un “golpe parlamentario” con el objetivo de obstruir las reformas que propone el Gobierno. Señaló que una prueba de esto es la distribución de las comisiones que se dio el día de ayer, en donde no se les otorgó la presidencia de la Comisión de Educación.

Vocero alterno de Perú Libre: “Aquí hay una trama para generar un golpe parlamentario”

En declaraciones a RPP, señaló que las bancadas “de derecha” no han respetado que Perú Libre es la primera minoría del Parlamento y han impuesto una distribución de comisiones para limitar el accionar del Gobierno en determinados sectores.

VIDEO RECOMENDADO

Contraloría presentará proyecto de Ley para estandarizar los perfiles profesionales en toda la administración pública

“No es mi impresión, sino la realidad. Hay un trama con el propósito de no solo obstruir al gobierno sino también de limitar la expresión para poder hacer una gobernabilidad de acuerdo a los ejes programáticos planteados por el presidente Castillo. Es una estrategia, una trama, nosotros tenemos 37 votos, pero las prácticas parlamentarias han sido tiradas al suelo, somos la primera minoría pero eso ha sido pasado por agua tibia. No existe, y todo aquí pasa por votos. Las conversaciones se hacen entre todos”, señaló.

“Ellos vinieron con una hoja bajo la mesa, señalando la distribución de las comisiones. A nosotros nos dieron los espacios vacíos para rellenar, tenemos que decir claro qué hay detrás de todo esto. Estamos en un país democrático, aquí hay simplemente una trama para generar un golpe parlamentario con el objetivo de impedir cualquier cambio que se requiere en el país, acá hay que cambiar el rumbo del país en el aspecto económico porque no podemos seguir bajo los oligopolios que nos imponen los precios y nos hacen creer que son responsabilidad del gobierno”, agregó.

El último martes, congresistas de la bancada Perú Libre criticaron que en la Junta de Portavoces de esta mañana, la mayoría de voceros de otras agrupaciones hayan respaldado la propuesta para que sea Renovación Popular la que presida la Comisión de Educación, quitándole así este grupo de trabajo al oficialismo.

El congresista Álex Flores (Perú Libre) aseguró que su bancada pedirá que presidencias de comisiones ordinarias definidas este martes por el Consejo Directivo del Parlamento se reconsideren en el pleno del Legislativo este jueves.

Guido Bellido y Waldemar Cerrón

Con relación a las investigaciones fiscales que involucran al presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y al vocero de su grupo parlamentario, Waldemar Cerrón, Quispe indicó que ambos deben seguir en sus cargos pues todavía no han recibido una condena por parte del Poder Judicial.

“Que las investigaciones continúen, hay que tener tranquilidad, son solo investigaciones, les pido que lo tomen con tranquilidad, sin satanizar, hay una estrategia de querer destruir al partido”, expresó.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

(Video: Canal N)