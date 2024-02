Unidad de Investigación

En su declaración ante la fiscal suprema Delia Espinoza, Jaime Villanueva, exasesor principal de Patricia Benavides, describió cómo fueron las coordinaciones que realizó con Patricia Chirinos sobre dos denuncias que la congresista de Avanza País presentó, ambas relacionadas con la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

En primer lugar se refirió a la denuncia que Chirinos presentó, el 8 de noviembre del 2023, ante el Ministerio Público contra los miembros de la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima que ordenaron al Congreso que suspendiera el proceso que seguía contra los miembros de la JNJ, con el fin de destituirlos.

La denuncia, de acuerdo con el testimonio de Villanueva, fue elaborada por el fiscal Álvaro Castañeda Rojas. “Yo he coordinado directamente con él, fue cuando Patricia [Benavides] le indicó que redactara la denuncia por prevaricato contra los vocales de la Sala Superior que habían dado la medida cautelar a favor de la Junta Nacional de Justicia. [...] Creo que Abel [Hurtado] se la dio a la asesora de Patricia Chirinos y yo se la envié a Patricia Chirinos. Esa es la vez que yo coordiné con él [Castañeda]. Eso fue el mismo día que la congresista Chirinos presentó la denuncia contra los magistrados. Fue en el mes de noviembre del 2023”, declaró Villanueva cuando le preguntaron si conocía a Castañeda.

El exasesor de Patricia Benavides afirmó que con la ahora suspendida fiscal de la Nación y Miguel Girao, su otro asesor, acordaron que un congresista presentara la denuncia contra los magistrados. “Se barajaron tres nombres: el de la congresista Martha Moyano [Fuerza Popular], el de la congresista Gladys Echaíz [APP] y el de la congresista Patricia Chirinos, y me encargaron a mí que hable con ellas para ver cuál era la que estaba más dispuesta a presentar la denuncia, y la primera con la que hablé y que aceptó fue Patricia Chirinos [...], me dijo que le mande la denuncia y que ella ya la firmaba”.

Cuando se le preguntó a Villanueva por qué optó por acudir a Chirinos para coordinar la presentación de la denuncia, afirmó que fue porque con la parlamentaria “coordinaba bien”.

“Tenía un mayor grado de confianza con Patricia Chirinos. Como señalé, había barajado tres nombres: el de Martha Moyano, pero ya Patricia Benavides me había dicho que no coordine tanto con ella; el de Gladys Echaíz, pero lo que pensé es que la Dra. Echaíz me va a mandar a volar; entonces quedaba Patricia Chirinos, y con ella sí coordinaba bien, tenía confianza, y le pedí y aceptó. Me dijo que ella la presentaba, pero que le mande la denuncia como ya he referido”.

Como se señala en la declaración de Villanueva, la denuncia de Chirinos contra los jueces de la sala constitucional se tramitó el mismo día que se presentó. El 8 de noviembre, el Ministerio Público comenzó una investigación preliminar contra los tres integrantes de sala: los jueces superiores Néstor Paredes Flores, José Velarde Acosta e Iván Cabrera Guiricich.

La decisión de la Tercera Sala Constitucional es a toda luces arbitraria y abusiva. Es claro que interfiere en las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso, tal como lo ha establecido el TC en la Sentencia 74/23. Por ello, he denunciado a los magistrados de esta sala… pic.twitter.com/DCLiWM4Kwx — Patty Chirinos (@PattyChirinosVe) November 8, 2023

Villanueva también describió otra denuncia que le pasó a Chirinos: la remoción de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, la cual el pleno del Legislativo debía votar en noviembre del 2023. “Sí, Patricia Chirinos, con ella coordinamos también que se presente eso. Iba a ser en realidad en el mes de julio o a inicios de julio, pero Chirinos viajó a España y me dijo que mejor la presentaba cuando se instale la nueva legislatura. Entonces se esperó a que se instale la nueva legislatura, y me parece que fue en agosto, y es ahí que se presentó la moción. Igual le alcancé una ayuda memoria para que presente la moción. Esa ayuda memoria la redactaron Abel Hurtado con Miguel Girao. Ellos la hicieron y se la pasé a Patricia Chirinos”.

La orden para que hiciera la coordinación de la moción, de acuerdo con el testimonio, fue de Patricia Benavides. Fue después de que el Parlamento inhabilitó a Zoraida Ávalos y que la JNJ emitiera un comunicado de respaldo a la ahora exfiscal suprema. “En ese contexto [es] que con Patricia Benavides y Miguel Girao acordamos que esa [era] como una justificación para presentar el pedido de remoción”.

“Entonces ahí se vio que había elementos como para que se presente una moción de remoción, y Patricia Benavides me dijo que hable con Chirinos para que la presente la moción de remoción de la JNJ”.

Según Villanueva, sí se realizaron gestiones para que se agendara la moción presentada por Chirinos.

En noviembre del año pasado, cuando se conoció sobre la investigación del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder por el delito de organización criminal contra los ahora exasesores de Benavides, se revelaron chats de WhatsApp en los que Villanueva hablaba de coordinaciones realizadas por Patricia Chirinos.

Chats de Jaime Villanueva que mencionan a Patricia Chirinos (Foto: PNP).

El Comercio llamó a Chirinos para obtener su descargo sobre la declaración de Villanueva. Sin embargo, no contestó. En noviembre del año pasado, reconoció que tuvo reuniones con Villanueva y otros asesores de Benavides. “Ellos me pedían información sobre mis denuncias. En el caso de Zoraida Ávalos antes que se vea en el pleno, ellos se acercaron a mí. Después, durante la Junta Nacional de Justicia también. Me enviaron un documento que era una ayuda memoria sobre el tema de la JNJ”.

A mediados de diciembre, además, publicó un video antes de viajar a España. En este aseguraba que iban a pedir su detención.

