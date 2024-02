El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, negó que hayan existido confabulaciones para favorecer o perjudicar a alguien, en clara referencia a las afirmaciones de Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

En declaraciones a RPP TV, señaló que algo se está “cocinando” para “distraer” con dichas afirmaciones. Así, remarcó que no existe ninguna “acción ilegal” en el proceder del máximo organismo electoral.

“No ha habido confabulaciones ni maquinaciones ni ningún otro truco ni trampa con la finalidad de favorecer o de perjudicar a nadie, ese no es el estilo de trabajo ni de quien habla ni de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones”, expresó.

“Algo debe estarse cocinando con la finalidad de distraer. No hay ninguna acción que pudiera ser calificada como ilegal en el proceder del Jurado Nacional de Elecciones o de quien habla”, agregó.

Finalmente, Salas Arenas reiteró que las elecciones generales del 2021 fueron legítimas y que las autoridades elegidas en el Congreso y Ejecutivo en aquella oportunidad lo fueron por el voto del pueblo.

“No es de extrañar que una vez más se haya rebuscado algún tipo de argumento con la finalidad de enlodar las elecciones que fueron justas y transparentes, internacional y nacionalmente auditadas. Esos han sido los calificativos con los que el producto final resultó”, manifestó.

“Nosotros damos legitimidad de origen, no damos legitimidad de desempeño a nadie. Los congresistas y los miembros del Ejecutivo que fueron elegidos lo fueron porque el pueblo votó por ellos”, sentenció.

Como se recuerda, según reveló “Punto Final” el último domingo, Villanueva aseguró que el fiscal superior Rafael Vela le mencionó una supuesta estrategia del JNE para evitar que Keiko Fujimori ganara las elecciones generales del 2021.

El exasesor de Patricia Benavides afirmó que Vela era “muy allegado” a una asesora del presidente del JNE, Jorge Salas Arenas, Janet Talavera, y que el propio fiscal le dijo que desde el máximo organismo electoral se había diseñado una estrategia para evitar el triunfo de Fujimori Higuchi.

“Yo coordinaba con Rafael Vela, porque Rafael Vela era muy allegado a una asesora del Dr. Salas Arenas de nombre Janet Talavera (...) Rafael Vela me daba las noticias dentro de lo que se dice desde dentro del JNE y también me hablaba de la estrategia que el JNE estaba diseñando para que no salga la señora Fujimori, incluso me comentaba que se discutió el tema de la salida del Dr. Arce, que era representante del Ministerio Público”, indicó.