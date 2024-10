Jaime Villanueva, exasesor de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, le respondió esta noche al fiscal anticorrupción José Domingo Pérez, quien dejó entrever que es un testigo ofrecido por Fuerza Popular en el caso Cócteles.

Ante Milgros Leiva, el ‘Filósofo’ rechazó las declaraciones del integrante del Equipo Especial Lava Jato y negó tener algún tipo de vínculo con el fujimorismo en la investigación.

“Creo que ya estamos acostumbrados un poco a los improperios del señor Pérez. Desde luego que no, pero recuerdo que recuerdo es que cuando recién empezó el tema de Valkiria y antes de que yo declarara sobre él y Rafael Vela, el mismo José Domingo Pérez me ofreció como testigo. Dijo que me iba a ofrecer como testigo en la Fiscalía. Parece que desde el inicio para ellos, cuando hablo de sus adversarios digo la verdad, pero cuando hablo de ellos miento”, mencionó en Willax.

Previamente, Jaime Villanueva aseguró que influyó para que los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez fuesen designados como integrantes del Equipo Especial Lava Jato. Incluso, reveló que tenían una estrecha relación amical, al punto que se reunían hasta una vez por semana entre los años 2015 y 2023.

A su salida de la sala de audiencias del penal de Barbadillo, el fiscal Domingo Pérez evitó referirse al exasesor y dijo que las campañas en su contra “no lo van a mellar”.