Jaime Villanueva, exasesor de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, aseguró que él influyó para que los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez fuesen designados como integrantes del equipo especial del caso Lava Jato.

En entrevista con “Cuarto Poder”, señaló que no entiende a ambos cuando niegan conocerlo, pese a que –según su versión- participó para que integren dicho equipo encargado de las investigaciones del caso Odebrecht y otras empresas brasileñas.

“En ambos casos yo participé para que ellos tengan el puesto que ahora tienen. Por eso no entiendo cuando dicen que no me conocen”, expresó.

Villanueva detalló incluso que recomendó a Pérez Gómez ante Vela, ya nombrado coordinador del equipo Lava Jato, y ante el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, para que se integre a dicho grupo.

“A él yo lo recomiendo para que lleve el caso Cócteles. Se estaban venciendo los plazos, el caso no estaba avanzando, salió la información de Brasil sobre la señora Fujimori, entonces se necesitaba un fiscal para ese caso. Al parecer podía ser la persona adecuada para llevar una investigación de este tipo y es por eso que yo lo recomiendo con Rafael Vela y con Pablo Sánchez”, subrayó.

Villanueva también mencionó que su relación con Vela Barba y Patricia Benavides era “muy estrecha” entre los años 2015 y 2023, y semanalmente se reunían una vez por semana.

“Él (José Domingo Pérez) pide conservar un bono que ganaba para asumir el puesto y se coordina administrativamente. Con Rafael Vela, de la misma manera, yo he ido a su casa. La relación con él y Patricia Benavides era tan estrecha que una vez por semana almorzábamos o tomábamos desayuno juntos desde el 2015 hasta el 2023″, acotó.

Jaime Villanueva también le atribuye a Rafael Vela haber participado en la supuesta estrategia que se habría preparado desde el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), según dice, para evitar el triunfo de Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular.

“Tanto Vela como Pérez querían evitar o no les convenía que la señora Fujimori ganara las elecciones precisamente porque ellos la estaban investigando, iba a estar en una posición de poder y temían que pueda tomar represalias contra ellos”, aseveró.

“Es una estrategia que no solo tiene que ver con el JNE, tiene que ver con la presentación de la acusación a la señora Fujimori semanas antes de la elección y adelantándose al plazo. Eso también fue coordinado, también supe de eso”, añadió.

Niega supuesto plan

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, rechazó las declaraciones de Jaime Villanueva, asegurando que no existió ninguna estrategia desde el JNE para perjudicar o favorecer a ningún candidato.

“No existió estrategia alguna desde el JNE para perjudicar o favorecer a ningún candidato o partido político. El principio rector de nuestras acciones es la defensa de la voluntad popular expresada en las urnas, respetando siempre la legalidad en cada una de las decisiones jurisdiccionales”, indicó en un pronunciamiento.

Comunicado del JNE. (Foto: JNE)

Finalmente, el titular del máximo organismo electoral lamentó las declaraciones de Villanueva, que calificó de “contradictorias y sin fundamentos” que este deberá probar “ante las instancias correspondientes”.

“Este tipo de afirmaciones son irresponsables y en cuanto al JNE por completo ajenas a la realidad”, sentenció.