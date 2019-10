La expresidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria Janet Sánchez cuestionó al mandatario Martín Vizcarra por respaldar al ministro de Desarrolo e Inclusión Social, Jorge Meléndez bajo el argumentando de que no hay una denuncia formal contra él. A este se le imputa haber influido en la contratación de la madre de su hijo en el disuelto Congreso.

El jefe del Estado dijo este viernes a El Comercio que Meléndez se mantendrá en su cargo en tanto no haya una “denuncia formal” en su contra. Indicó que en los casos de los exministros Carlos Bruce y Salvador Heresi, estos salieron porque sí había una investigación de la fiscalía.

“Me sorprende muchísimo lo que ha dicho el presidente, sin duda está protegiendo a Meléndez porque ha sido su aliado, eso es claro y evidente", comentó Janet Sánchez a El Comercio.

La exparlamentaria reiteró que hay pruebas "contundentes y claras” de que Érika Fernández Carrasco, la madre del hijo de Meléndez, trabajó de junio a agosto del 2018 como auxiliar en la Comisión de Ética y que él la habría recomendado sin mencionar la vinculación que tenía con ella.

“Uno tiene que ser coherente con las opiniones que da pero creo que el presidente no lo está haciendo, no estás siendo coherente con su prédica de honestidad y anticorrupción, sin embargo es una prerrogativa que tiene, pero tendrá que responder cuando sea el momento ante quienes apostaron y votaron por él", sostuvo.

Janet Sánchez asegura que hay pruebas suficientes de la falta de Jorge Meléndez, de quien, dijo, no tenía nada personal en contra. “A mí me buscaron para preguntarme sobre este tema, he sido respetuosa y honesta en responder. No voy a mentir ni encubrir a ese señor ni a otra persona, siempre responderé con la verdad”, sentenció.

-Se habría infringido el Código de Ética de la Función Pública-

¿Meléndez cometió acto de nepotismo? El abogado laboralista Javier Dolorie precisó que lo que está prohibido es que un funcionario contrate o influya en el nombramiento de parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. El ministro, según el letrado, no estaría comprendido en esta infracción pues la persona que recomendó no es su esposa ni su conviviente, sino la madre de su hijo.

Indicó que lo que se habría infringido sería el Código de Ética de la Función Pública que involucra cualquier comportamiento que pueda beneficiar a uno directa o indirectamente mediante el uso del cargo o de influencia. “Si no había un vínculo marital, existía la obligación de no influir. Si se demuestra que esta persona influyó en la contratación de la madre de su hijo se habría cometido una infracción legal pero eso tiene que estar probado”, sostuvo.