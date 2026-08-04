Janet Tello cuestionó que se busque amedrentar a jueces con destituciones, en ceremonia con Keiko Fujimori. (Foto: Poder Judicial)
Janet Tello cuestionó que se busque amedrentar a jueces con destituciones, en ceremonia con Keiko Fujimori. (Foto: Poder Judicial)
Por Redacción EC

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, defendió la autonomía de los magistrados por el Día del Juez en el Palacio de Justicia en una ceremonia que contó con la participación de Keiko Fujimori. Ahí, la magistrada advirtió que las presiones externas vulneran el sistema democrático y el acceso a una justicia imparcial.

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