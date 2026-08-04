La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, defendió la autonomía de los magistrados por el Día del Juez en el Palacio de Justicia en una ceremonia que contó con la participación de Keiko Fujimori. Ahí, la magistrada advirtió que las presiones externas vulneran el sistema democrático y el acceso a una justicia imparcial.

“Si se llegara a destituir a un juez o a una jueza (...) únicamente porque una autoridad discrepa con el contenido de sus decisiones o con su criterio jurisdiccional, se eliminaría por completo la independencia judicial y ello resultaría arbitrario”, comentó.

El acto se desarrolló en el Salón Vidaurre con los presidentes del Congreso, Miguel Torres de senadores y Óscar Reto de diputados; además de la jefa de Estado, Keiko Fujimori y otras altas autoridades y miembros de la Corte Suprema.

Janet Tello cuestionó que se busque amedrentar a jueces con destituciones, en ceremonia con Keiko Fujimori. (Foto: Poder Judicial)

Janet Tello cuestionó los ataques contra los magistrados de su institución desde sectores con intereses en procesos vigentes. “Mayor gravedad revisten estos ataques cuando provienen no del ciudadano particular sino de actores políticos disconformes con determinadas decisiones judiciales”, afirmó, tras calificar estas conductas como formas no democráticas de irrespeto que menoscaban la autoridad de los jueces.

La jueza defendió el ejercicio del control difuso, recordando que es una obligación establecida en la Constitución. Precisó que discrepar con una sentencia permite el uso de recursos impugnatorios, pero nunca debe ser justificación para despojar a un magistrado de su cargo por su criterio jurisdiccional.

Janet Tello defiende separación de poderes sin amedrentamiento contra jueces

Sobre la relación entre poderes del Estado, Janet Tello destacó la importancia del equilibrio democrático sin subordinación.

Magistrada ratifica de manera enfática que la judicatura no persigue políticamente a las Fuerzas Armadas, ni a la Policía Nacional del Perú y, por el contrario, valora la tarea que realizan en nuestro país. pic.twitter.com/KJSiP9i4S1 — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) August 4, 2026

“Por eso hoy más que nunca necesitamos entender que colaborar no significa subordinar y que discrepar no significa destruir y que las diferencias no nos hacen enemigos”, puntualizó la magistrada en la ceremonia oficial donde instó al respeto mutuo.

Finalmente, descartó que exista una persecución política contra las instituciones tutelares de la nación. Aseveró que la justicia busca la verdad sin mirar nombres ni posiciones políticas. Tello concluyó apelando a la resiliencia de los magistrados para seguir sirviendo con independencia frente a la adversidad.