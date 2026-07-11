Javier Milei, presidente de Argentina, confirmó que asistirá a la ceremonia de asunción de mando de Keiko Fujimori el próximo 28 de julio, mientras se esperan más detalles sobre qué jefes de Estado estarán presentes en el evento de toma de mando de la lideresa e Fuerza Popular.

"El 28 voy a estar en Perú, en la asunción de Keiko Fujimori“, afirmó Milei en una declaraciones a Now 97.9 sobre los próximos viajes que realizará en la región. El jefe de Estado argentino destacó que estas visitas oficiales buscan “abrirse al mundo” y fomentar el comercio, asegurando que su presencia en Lima es una prioridad para fortalecer los lazos bilaterales.

Esta confirmación ocurre tras una comunicación previa entre ambos líderes, donde Fujimori y Milei destacaron la necesidad de abrir una nueva etapa en las relaciones diplomáticas. El mandatario argentino aseguró que quiere ser “un presidente dispuesto a abrirse al mundo que está buscando triplicar el tamaño de comercio” y por esto también dijo que estará en la asunción de Abelardo de la Espriella en Colombia en agosto.

Keiko Fujimori espera información de presidentes en toma de mando de la Cancillería

Días antes del anuncio de Javier Milei, la presidenta electa se refirió a la llegada de delegaciones extranjeras durante una actividad en Lima junto al alcalde Renzo Reggiardo. Keiko Fujimori señaló que, según información de la Cancillería, “ya varios presidentes han confirmado su presentación” para la ceremonia oficial. No obstante, precisó que esperará el “informe formal” de dicho ministerio para comentar más detalles sobre los mandatarios que llegarán al país.

Previamente, el mandatario chileno José Antonio Kast envió sus saludos a Keiko Fujimori y compartió imágenes de la conversación virtual que sostuvieron esta semana. Ambos coincidieron en la importancia de fortalecer la Alianza del Pacífico y la seguridad transnacional.

El 2 de julio, el mismo Javier Milei reveló haber sostenido una conversación telefónica con la virtual presidenta del Perú, Keiko Fujimori, durante la cual coincidieron respecto a los objetivos que buscan ambas naciones en el aspecto económico y social.

Mientras se oficializan estas visitas de Estado, el proceso de transferencia en el Perú sigue su curso bajo la dirección de Marco Vinelli, incluyendo un pedido hacia el Gabinete ministerial para que el Ejecutivo suspenda la designación y nombramiento de nuevos funcionarios hasta que se concrete la toma de mando de Fujimori.