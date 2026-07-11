El presidente de Argentina Javier Milei confirmó que viajará a Perú el 28 de julio para la toma de mando de Keiko Fujimori. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP).
El presidente de Argentina Javier Milei confirmó que viajará a Perú el 28 de julio para la toma de mando de Keiko Fujimori. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP).
/ PATRICK T. FALLON
Por Redacción EC

Javier Milei, presidente de Argentina, confirmó que asistirá a la ceremonia de asunción de mando de Keiko Fujimori el próximo 28 de julio, mientras se esperan más detalles sobre qué jefes de Estado estarán presentes en el evento de toma de mando de la lideresa e Fuerza Popular.

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