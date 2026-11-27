La regidora Jeanette Alonzo de Renovación Popular, quien acaba de ser proclamada como alcaldesa de Lima por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima, dijo que está a favor de que las credenciales sean entregadas a Rafael López Aliaga. Esto, tal y como informó el programa “Tenemos que hablar” de El Comercio, fue en respaldo a que la comuna metropolitana plantee ante el Tribunal Constitucional una acción que le permita al consejo de regidores definir a quién se le entregan las credenciales de burgomaestre.

En la más reciente sesión del concejo metropolitano este jueves 26 de noviembre, los regidores opinaron sobre la propuesta para que la municipalidad plantee una acción competencial ante el TC. Ahí, Alonzo tomó la palabra y expresó su respaldo.

“El artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades dice textualmente que la credencial se la deben entregar al primer regidor, en este caso, le corresponde recibir a nuestro líder Rafael López Aliaga, y estoy respaldando su propuesta”, comentó.

Tras esta participación, se sometió a votación la iniciativa y la comuna aprobó la acción competencial que busca que sea el consejo el que decida quién asume la alcaldía de Lima. Con esto, buscarían anular la disposición del JNE para impedir que alcaldes logren ser reelegidos al postular como primeros regidores, tal y como ocurrió con Rafael López Aliaga.

Demanda competencial contra el JNE

El Concejo Metropolitano de Lima autorizó formalmente al alcalde Renzo Reggiardo a interponer una demanda competencial ante el TC contra el JNE. Esto en respuesta a lo que consideran un menoscabo a sus atribuciones y una vulneración a la autonomía del gobierno local

El eje principal del reclamo radica en la imposición de una “causal de inhabilidad” creada por el JNE para impedir que determinados regidores asuman la alcaldía en casos de sucesión municipal.

Según la comuna, el organismo electoral aprobó una regla general y anticipada para prescindir de la ubicación del primer regidor hábil y seguir con la orden de prelación de la lista, lo que consideran vulnera la Ley Orgánica de Municipalidades.

Según su fundamentación jurídica, el JNE incurrió en una invasión de la Reserva de Ley Orgánica (Art. 106 de la Constitución) y en un atentado contra la autonomía política y de autoorganización del gobierno local (Art. 194 de la Constitución).

Como parte de la acción que se entablará ante el TC, la comuna solicitará la nulidad de la resolución del JNE y el restablecimiento del Concejo Municipal como el órgano competente para determinar la sucesión legal conforme a la ley de la materia. Adicionalmente, la representación edil requerirá una medida cautelar para suspender de inmediato y de forma provisional los efectos del pronunciamiento del JNE.