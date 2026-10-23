Francis Allison, candidato a la alcaldía de Lima por Avanza País. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
Francis Allison, candidato a la alcaldía de Lima por Avanza País. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
Por Redacción EC

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro declaró infundada la solicitud del partido Avanza País para realizar una segunda vuelta en la elección para la Municipalidad de Lima. El tribunal determinó que la legislación vigente establece la proclamación directa de la lista con la votación más alta sin exigir un porcentaje mínimo de votos válidos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?