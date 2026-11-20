Solo dos candidatos continúan en carrera en el concurso público para la elección del nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Se trata del abogado José Pérez Duharte y el ingeniero industrial Carlos Loyola Escajadillo.

Ambos tienen experiencia en la administración pública, pero también han enfrentado cuestionamientos o decisiones de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que marcaron su participación en el concurso.

Según el cronograma de la JNJ, el nombre del ganador se conocerá el 28 de diciembre y su juramentación está prevista para el día siguiente.

El elegido reemplazará a Bernardo Pachas Serrano, actual jefe interino de la ONPE, quien asumió el cargo tras la renuncia de Piero Corvetto, en medio de los cuestionamientos por los problemas logísticos registrados durante las elecciones generales de abril pasado.

El caso de Pérez Duharte

José Pérez Duharte es director de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). También ha sido docente de las universidades de Piura y San Ignacio de Loyola, y director de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi.

Es abogado por la Universidad de Lima y doctor por la Universidad Complutense de Madrid. No registra militancia partidaria.

Su participación en el concurso tuvo un desenlace desfavorable el pasado 9 de octubre. Ello porque obtuvo 68 puntos en la evaluación de conocimientos, dos menos que el mínimo de 70 exigido por las bases para continuar en el proceso.

Como todas las etapas tienen carácter eliminatorio, quedó inicialmente fuera de la competencia. No obstante, el pasado 23 de octubre, el pleno de la JNJ acordó dejar sin efecto la pregunta 47 del examen escrito, al considerar que presentaba una imprecisión en su formulación. La decisión fue adoptada por mayoría y tuvo los votos en discordia de María Teresa Cabrera, Gino Ríos Patio y Rafael Ruiz Hidalgo.

Seis días después, el 29 de octubre, el pleno aprobó la reformulación del cuadro de postulantes aptos para la evaluación curricular e incorporó a Pérez Duharte. Esta decisión también tuvo votos en discordia, esta vez de Cabrera y Ríos.

MIRA AQUÍ: Proyecto de amnistía para golpista Pedro Castillo empieza a dividir a Ahora Nación

Ya en el 2020, Pérez participó en el concurso público para ocupar la jefatura de la ONPE. Incluso llegó a la etapa final, pero el elegido fue Piero Corvetto, por unanimidad.

Ahora, en el actual proceso, obtuvo 83 puntos en la evaluación curricular. Esto porque alcanzó 42 puntos en experiencia y trayectoria profesional, 35 en formación académica y seis en investigación.

El caso de Loyola Escajadillo

Carlos Loyola Escajadillo es ingeniero industrial por la Universidad de Lima, magíster en Administración por la Universidad Esan y doctor en Gobierno y Política Pública por la Universidad de San Martín de Porres. No registra militancia partidaria.

Loyola fue gerente de Planificación y Presupuesto del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Su gestión en esa entidad está relacionada con varios cuestionamientos que fueron materia de informes de la Contraloría y procedimientos administrativos.

Como reveló la Unidad de Investigación de El Comercio en julio pasado, Loyola recibió pagos por escolaridad, gratificaciones y bonificaciones que no correspondían a su régimen laboral, según determinó la Contraloría. Estos desembolsos ocasionaron un perjuicio económico de más de S/104 mil al Estado, de acuerdo con la misma entidad.

En una carta del 27 de agosto del 2019, Loyola admitió la irregularidad y se comprometió a devolver el dinero mediante un cronograma de pagos que se extendía hasta el 2023. Consultado por la Unidad de Investigación de El Comercio en julio pasado, su equipo de comunicación informó que había devuelto la totalidad de los montos observados.

La Contraloría también le atribuyó una presunta responsabilidad administrativa y civil por su participación en la habilitación presupuestal de poco más de S/80 mil para pasajes y viáticos de funcionarios que participaron en la XIX Olimpiada Nacional de Reniec. Entre las actividades financiadas figuraban visitas al Cañón del Colca, la Ruta del Sillar y cenas de gala.

El informe de control cuestionó que esos gastos fueran presentados como comisiones de servicio, pese a que las actividades no guardaban relación con los objetivos de la entidad ni con las funciones de los comisionados. Frente a ello, Loyola sostuvo a El Comercio que el viaje “se trató de una actividad institucional aprobada en el plan operativo de la entidad que todos los años realizaba Reniec por casi 18 años”.

En el proceso por la jefatura de la ONPE ha obtenido 79 puntos en la evaluación curricular. Esto porque alcanzó 42 puntos en experiencia y trayectoria profesional, 35 en formación académica y 2 en investigación.

Fechas clave

La JNJ publicó el 12 de noviembre los resultados de la evaluación curricular. Los candidatos tuvieron plazo del 13 al 17 de noviembre para presentar recursos de reconsideración contra los puntajes obtenidos.

El 24 de noviembre se conocerán las decisiones sobre esos recursos y la relación de postulantes aptos para pasar a la siguiente etapa, la evaluación del estudio de caso

Los candidatos deberán presentar sus planes de trabajo los días 27 y 30 de noviembre. La exposición ante el pleno de la JNJ está programada para el 2 de diciembre, fecha en la que también se publicarán las calificaciones y la lista de quienes pasarán a la entrevista personal, que es la última fase.

Las entrevistas se realizarán el 28 de diciembre, y ese mismo día se darán las calificaciones y el cuadro de méritos. La juramentación del nuevo jefe de la ONPE está programada para el 29 de diciembre.