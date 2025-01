El comandante general de la Policía Nacional (PNP), Víctor Zanabria, negó cualquier reglaje al exjefe del Gabinete Ministerial Alberto Otárola, como denunció el último martes el exfuncionario de la presidenta Dina Boluarte.

En declaraciones a Canal N, indicó que la labor de su institución está centrada en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, y dijo que ese tipo de acciones no les “interesan”.

En ese sentido, detalló que en la actualidad la PNP ha destinado diversas brigadas en los puntos de alto riesgo para tener una mayor efectividad en las operaciones contra la criminalidad.

“A mí me da vergüenza que nos echen a nosotros que estamos descuidando personal para hacer acciones que no nos interesan. Nosotros estamos abocados en la lucha contra el delito, acá no puede salir nadie a decir: ‘hay un vehículo en la puerta de mi casa’, como alguien lo hizo y el vehículo estaba haciendo una notificación a una persona por una diligencia judicial, pero como vivía al costado, ‘le estaban haciendo vigilancia’”, expresó.

“No estamos para eso, todos nuestros recursos ahorita están abocados a la actividad criminal, todas nuestras operaciones de inteligencia de la Dirección de Inteligencia están abocadas a las operaciones contra las organizaciones criminales y hemos determinado brigadas en los diferentes puntos de alto riesgo para tener una mayor contundencia en las operaciones, como se están llevando”, agregó.

Finalmente, Zanabria remarcó que la denuncia de Otárola Peñaranda no tiene ningún dato que vincule a un vehículo de la PNP o un efectivo en un supuesto reglaje.

“No hay nadie allí, la denuncia que hace no tiene ningún dato que pueda que podría vincular un vehículo o una persona o servidor de la Policía Nacional que esté haciendo una actividad de reglaje, no hay ninguna”, aseveró.

“Él (Otárola) ha sido primer ministro y también conoce los sistemas de inteligencia, de repente tendrá una información más allá de la que nosotros manejamos”, sentenció.

Como se recuerda, Alberto Otárola, expresidente del Consejo de Ministros del gobierno de Dina Boluarte, aseguró que es objeto de reglaje por parte de aparatos de inteligencia, por lo que presentó una denuncia ante una comisaría y pide garantías para su integridad y la de su familia.

“Hago de conocimiento público que desde hace varios meses estoy siendo ‘reglado’ y hostilizado por aparatos de inteligencia, mientras ciudadanía sufre embates de la delincuencia. Ya presenté la denuncia y pido garantías para mi integridad personal y mi vida, y la de mi familia”, escribió en “X”.