El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, felicitó al Perú por su decisión de adquirir cazas F-16 Block 70 para la Fuerza Aérea Peruana, destacando que esta compra fortalece la defensa aérea nacional y la seguridad en el hemisferio occidental.

“Felicitamos al Perú por su reciente decisión de adquirir nuevos cazas F-16 Block 70. La incorporación de la versión más avanzada del F-16 mejora las capacidades de defensa aérea del Perú y fortalece su contribución a la seguridad en el hemisferio occidental ”, señaló la Embajada de Estados Unidos en el Perú al difundir las declaraciones del alto mando.

“Felicitamos al Perú por su reciente decisión de adquirir nuevos cazas F-16 Block 70 para la Fuerza Aérea Peruana. La incorporación de la versión más avanzada del F-16 mejora las capacidades de defensa aérea del Perú y fortalece su contribución a la seguridad en el hemisferio… https://t.co/mYE3DFIbDV — Embajada EEUU Perú (@USEMBASSYPERU) April 23, 2026

El pronunciamiento se produce luego de que el Estado peruano realizara el primer desembolso de US$ 462 millones como parte del acuerdo con la empresa estadounidense Lockheed Martin para la adquisición de estas aeronaves de combate de última generación.

Según lo informado, la compra no solo implica la incorporación de tecnología avanzada para la Fuerza Aérea, sino también el fortalecimiento de la relación estratégica entre Perú y Estados Unidos, así como el acceso al programa internacional F-16 Block 70, que abre oportunidades de cooperación con países aliados.

La operación se concreta tras un proceso de negociaciones marcado por tensiones políticas, luego de que el presidente José María Balcázar anunciara previamente la postergación de la firma del contrato, lo que derivó en la renuncia de los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores. Pese a ello, el Ejecutivo avanzó con el acuerdo, considerado clave para modernizar la capacidad militar del país.