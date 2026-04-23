Resumen

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EE.UU. saluda adquisición de F-16 Block 70 por parte del Perú y resalta impacto en defensa aérea. (Foto: ANDINA/Carlos Américo Lezama Villantoy)
EE.UU. saluda adquisición de F-16 Block 70 por parte del Perú y resalta impacto en defensa aérea. (Foto: ANDINA/Carlos Américo Lezama Villantoy)
Por Redacción EC

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, felicitó al Perú por su decisión de adquirir cazas F-16 Block 70 para la Fuerza Aérea Peruana, destacando que esta compra fortalece la defensa aérea nacional y la seguridad en el hemisferio occidental.

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