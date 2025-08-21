El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes, dijo que según la normativa vigente y la puntuación que se le otorgó en la junta e clasificación al expresidente Martín Vizcarra, a este último le correspondería cumplir su prisión preventiva en el penal de Lurigancho y no en Barbadillo.

“Según el puntaje que le pusieron a Martín Vizcarra, es 10. Por lo tanto, según esta resolución que está vigente, debería ir, no estoy diciendo que va, debería ir a Lurigancho. Se ha valuado una serie de motivos pero esta misma resolución dice que, si hay fallas o irregularidades en la clasificación, que el director regional puede declarar la nulidad si se encontró irregularidades”, comentó este jueves a RPP.

Paredes responsabilizó por haber destinado a Vizcarra al penal de Barbadillo a la junta clasificadora que se encuentra en Ancón II integrada por un abogado, una asistenta social y un psicólogo, y que esta actúa de forma autónoma. “El error es que la junta de clasificación debió haber tomado en cuenta esta resolución”, explicó.

“Todavía no ha habido ninguna resolución. no hemos dicho que se va a ir a Barbadillo, o se va a ir al Callao, no hemos dicho nada. Están creyendo que vamos a dictar una resolución así. Debería, correspondería ir a Lurigancho, pero todavía faltan varias cosas”; insistió Paredes.

El funcionario evitó decir que él pueda tener alguna injerencia en el proceso, pero justificó la posibilidad que Vizcarra Cornejo no esté en Barbadillo a pesar de ser expresidente como Ollanta Humala, Pedro Castillo y Alejandro Toledo porque es procesado por hechos previos a su mandato, supuestamente cometidos cuando fue gobernador de Moquegua.

“¿Vizcarra cometió delitos en el ejercicio de funciones como presidente de la República?“, cuestionó, para luego evitar ampliar su respuesta cuando se le mencionó que Ollanta Humala fue condenado por hechos cometidos en la campaña presidencial y no en funciones. ”Nosotros estamos asumiendo la responsabilidad desde el 5 de julio que fui nombrado hacia adelante", fue todo lo que dijo ante estas consultas.

Según el jefe del INPE, recién se confirmará dónde cumplirá Martín Vizcarra su prisión preventiva este viernes. “Yo creo que debe ser mañana, atendiendo a los tiempos que aparecen en esta resolución”, comentó.

Iván Paredes insistió en los términos expresados en el comunicado del INPE de este miércoles, descartando que tengan algún tipo de influencia en la junta clasificadora.

“Lo que corresponde en el INPE es decir que no interfiere nadie, ni la presidenta de la República, ni empresa privada ni pública ni el periodismo ni los abogados más renombrados del Perú”, destacó.