El presidente de la República, José Jerí, recibió al mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, en Palacio de Gobierno para abordar temas de interés bilateral. El encuentro, que inició alrededor de las 11:45 a.m., marcó el punto de partida de la gira internacional del líder chileno, quien eligió al Perú como su primer destino oficial tras su reciente victoria electoral.

La cita tuvo como propósito central establecer un trabajo conjunto y coordinado para enfrentar desafíos compartidos en la región. Ahí, ambos destacaron la importancia de combatir los principales problemas que afrontan ambos países como son la criminalidad organizada internacional y la migración.

“Estoy convencido que este primer encuentro nos permitirá sentar las bases para estos retos en conjunto en la cual vamos a continuar sin duda fortaleciendo nuestro vínculos y la integración entre nuestros países”, señaló Jerí al inicio del encuentro.

Durante la reunión, en la que también participó el canciller peruano Hugo de Zela, el embajador peruano en Chile y el presidente del Congreso encargado, Fernando Rospigliosi.

Como uno de los resultados principales de este acercamiento, las autoridades anunciaron la organización de un gabinete binacional. Este diálogo busca reforzar la seguridad regional y articular respuestas frente a los hechos delictivos que afectan a ambos países.

José Antonio Kast, acompañado por la delegación de personas de su equipo de campaña, agradeció el gesto de recibirlo en Palacio de Gobierno y resaltó la importancia de ser “buenos vecinos”, para luego coincidir en la importancia de combatir contra el crimen organizado y la migración irregular.

José Jerí y José Antonio Kast se reunieron en Palacio de Gobierno este 7 de enero. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

“No queremos tampoco que nos afecte la minería ilegal, que también es parte del crimen organizado, y eso requiere acuerdos internacionales para que la minería ilegal no tenga salida por ningún puerto o aeropuerto d las naciones que rodean donde está este fenómeno”, indicó el presidente electo de Chile.

Previo a su ingreso a la sede del Ejecutivo, donde fue recibido con los honores correspondientes por el director general de Protocolo y Ceremonial del Estado, Kast cumplió con una agenda privada que incluyó una reunión con el Consejo Empresarial Chileno-Peruano en San Isidro.

En dicho encuentro se conversó sobre el reforzamiento de los vínculos económicos para impulsar el crecimiento, el empleo y el comercio bilateral.

José Antonio Kast, líder del Partido Republicano y natural de Santiago, llega a esta instancia tras haber ganado la presidencia de su país en la segunda vuelta electoral. De acuerdo con la normativa chilena, su toma de mando oficial como máximo representante de la nación vecina está programada para el 11 de marzo de 2026.