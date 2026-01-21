El empresario chino Ji Wu Xiandong, quien ha sido mencionado en diversos reportajes y por el propio presidente José Jerí como uno de los hombres del círculo de Zhihua Yang, es “traductor público juramentado” del idioma chino.

En el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, y dentro del Directorio de Traductores Públicos del Perú, se incluye un listado de traductores oficiales para el idioma chino. Aquí figura dos veces el nombre de Ji Wu Xiandong como traductor público juramentado y ratificado en mayo del 2018, como traductor del castellano al chino y viceversa.

Ji Wu Wiandong es traductor oficial de la Cancillería para el idioma chino.

Esto es una contradicción a la versión que dio el mandatario Jerí Oré en entrevista a América Noticias este 20 de enero, cuando mencionó que Xiandong participó en al menos una de las reuniones que sostuvo con Zhihua Yang en el chifa propiedad de este último.

“Él siempre ha estado en los contexto que siempre ha estado Johnny (Zhihua Yang). Ha estado por ejemplo en el chifa sirviendo la comida y solamente ahí. Se entiende justamente que su equipo es parte de las personas que trabajan con él”, respondió cuando se le preguntó sobre la presencia de Ji Wu Xiandong en Palacio de Gobierno. Cuando se le consultó si este le había hecho algún pedido en concreto, el mandatario respondió: “Él no habla mucho español”.

En ese contexto, José Jerí descartó haber conocido de antemano que Xiandong tenía una investigación en su contra en el Ministerio Público por la cual se le impuso primero prisión preventiva y luego un arresto domiciliario que está vigente desde el 2024.

“Cuando una persona va a un chifa, no está preguntando si la persona es el cocinero o el mesero. Yo no lo he recibido en Palacio de Gobierno. Cuando uno va de buena fe como yo, predispuestos a impulsar la actividad del 1 de febrero, no voy a preguntar”, reiteró el jefe de Estado.

La fiscalía considera que el ciudadano chino es parte de la presunta organización criminal “Los Hostiles de la Amazonía” dedicada al tráfico ilegal de madera.