El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) detalló que en total participarán 39 agrupaciones políticas, entre alianzas y partidos, en las elecciones generales del 2026.

“A la fecha teníamos 43 partidos políticos que iban a participar, pero ahora con el cierre ayer de un hito electoral importante de inscripción de alianzas, vamos a tener 39 organizaciones políticas, 36 partidos políticos y 3 alianzas ya inscritas y se estima que vamos a tener poco más de 10.257 candidatos”, reveló este martes el presidente del JNE, Roberto Burneo.

El magistrado recordó que la convocatoria de elecciones fue formalizada el 26 de marzo y el 12 de abril fue la fecha límite, en la que se inscribieron en total 43 partidos políticos.

Las tres alianzas inscritas son Alianza Electoral Venceremos (Nuevo Perú y partido Voces del Pueblo), Fuerza y Libertad (Batalla Perú y Fuerza Moderna) y Unidad Nacional (PPC, Unidad y Paz y Peruanos Unidos Somos Libres).

“A la fecha, ninguno ha presentado listas de no afiliados, con lo cual estimamos que no va a haber primarias abiertas. Es decir, partidos políticos, organizaciones políticas considerando las alianzas estarían optando por primarias cerradas o elección de candidatos vía delegados”, expresó.

Burneo recordó que los resultados de estas elecciones de candidatos se conocerán el 23 de diciembre, y que el plazo hasta el 11 de febrero del 2026 se hará el filtro de evaluación de hojas de vida y causales de exclusión. Hasta el 23 d ese mes se resolverán tachas en dos instancias hasta el 14 de marzo.

“Es día se sabrá la lista cerrada de candidatos luego del proceso de tahas y hasta el 11 de abril se pueden excluir por otras razones”. expresó.

Roberto Burneo recordó que todos estos números son de las elecciones generales del 2026, ya que los comicios para gobiernos regionales y alcaldías todavía están en proceso de inscripción.

“Aún falta tiempo para la convocatoria de elecciones subnacionales para elegir a los alcaldes, regidores, gobernadores regionales, consejeros regionales y otras autoridades. Eso es el 7 de enero. Para esa fecha podrían aún inscribirse algunas organizaciones políticas entre partidos y movimientos regionales”, aseveró.

El JNE detalló que hay a la fecha 98 movimientos regionales inscritos y 50 partidos políticos para esos comicios de autoridades locales y regionales.