Yessica Clavijo, secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), proyectó que los resultados oficiales de la elección presidencial se obtendrían aproximadamente en la quincena de mayo, a un mes de la segunda vuelta.

“Nosotros tenemos previsto hacia la quincena de mayo tener, por lo menos, los resultados presidenciales, que es lo que necesitamos para determinar la segunda vuelta”, sostuvo Clavijo en declaraciones a RPP este sábado.

La funcionaria del JNE agregó que el avance depende de la revisión técnica que realizan los 60 Jurados Electorales Especiales (JEE) instalados en todo el territorio nacional.

Al 18 de abril, los JEE han recibido 15,470 actas observadas para su calificación, de las cuales el 10% ya cuenta con un pronunciamiento definitivo. No obstante, la funcionaria advirtió que aún falta procesar más de la mitad de la carga total, pues estiman que el universo de documentos con observaciones podría ser dos o tres veces mayor a la cifra recibida hasta el momento, lo que sitúa el número de actas pendientes de remisión en un rango que superaría las 15,000 unidades adicionales.

El procedimiento de saneamiento en las instancias regionales toma un promedio de tres días por acta desde su recepción física. Este ciclo operativo incluye el escaneo del material, el análisis legal de los errores materiales o aritméticos detectados, y la posterior notificación de las resoluciones antes de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) proceda con la contabilización final de los sufragios.

Respecto a las dificultades logísticas, Clavijo señaló que la celeridad del proceso está sujeta al envío de material por parte de la ONPE. “El riesgo [de demora] está en que no nos remitan prontamente las actas observadas. Nosotros necesitamos que, inmediatamente, la ONPE nos envíe las actas, tanto a los JEE como el ejemplar que corresponde al JNE para el cotejo respectivo”, enfatizó la secretaria general.

Finalmente, el JNE a partir de este lunes realizará audiencias públicas para el recuento de votos en casos donde el cotejo de ejemplares no sea viable. Estas sesiones serán transmitidas en vivo a través del portal institucional para garantizar la transparencia, permitiendo la fiscalización de personeros, observadores y representantes del Ministerio Público durante el proceso.