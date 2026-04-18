Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El recuento de las actas de las mesas de votación demorará por el número de actas observadas. (Foto: GEC)
El recuento de las actas de las mesas de votación demorará por el número de actas observadas. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Yessica Clavijo, secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), proyectó que los resultados oficiales de la elección presidencial se obtendrían aproximadamente en la quincena de mayo, a un mes de la segunda vuelta.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.