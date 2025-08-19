El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a través del Registro de Organizaciones Políticas (ROP), confirmó la inscripción del partido político “Todo con el Pueblo”, el cual tiene vínculos con el expresidente Pedro Castillo, quien cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo, aunque fuera del plazo para que pueda participar en las elecciones generales del 2026.

La resolución 257-2025-DNROP/JNE confirma la inscripción de la agrupación denominada “Partido Político Todo con el Pueblo” tras haber cumplido con los requisitos exigidos por ley.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Ahí se precisa que el trámite fue a través del personero legal, Dermalí Cubas Vásquez, con el nombre de Nicolás Bustamante Coronado en el cargo de secretario general nacional.

Entre los nombres de a dirigencia se encuentra el de la hermana de Pedro Castillo, Irma Castillo Terrones, en el puesto de Secretaría Nacional de la Mujer y una suplente de su Tribunal Electoral Nacional.

Cabe recordar que en junio del 2024, aun estando internado en el penal de Barbadillo cumpliendo prisión preventiva mientras afronta el juicio por presunta rebelión por el golpe de Estado de diciembre del 2022, Castillo Terrones difundió su ficha de inscripción a “Todo con el Pueblo”.

Esto, a pesar de que la agrupación en aquella fecha no estaba inscrita formalmente ante el ROP del JNE.

El plazo para permitir la inscripción de partidos políticos para que puedan participar en las elecciones generales del 2026 venció el 12 de abril de este año. Aquel día, se cerró l registro y quedaron inscritos 43 partidos políticos en total.