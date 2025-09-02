El pleno de Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentará una demanda competencial contra el Poder Judicial por la decisión que tomó un juzgado constitucional que intenta revertir la situación del partido político Unidad Popular, de Duberlí Rodríguez, y permitir que participe en las elecciones generales del 2026 pese a que no cumplió con los plazos de ley.

“El pleno del JNE por unanimidad ha aprobado la presentación de una demanda competencial, con lo cual estamos formando un equipo jurídico que va a respaldar al JNE para la presentación de la demanda competencial contra el Poder Judicial y, en específico, contra el accionar que viene poniendo en duda lo que establece la Constitución: Que las decisiones del JNE son irrevisables y que se tiene que garantizar el calendario electoral”, dijo este martes en declaraciones a la prensa el presidente del JNE, Roberto Burneo.

El magistrado recordó que este tipo de decisiones que afectan el calendario electoral podrían hacer fracasar en general un proceso electoral.

Cabe recordar que el Tercer Juzgado Constitucional de Lima dispuso, en primer lugar, que el JNE declare como inscrito al partido político Unidad Popular con una fecha previa al 12 de abril, lo que le permitiría participar en los comicios generales del 2026.

Sin embargo, el JNE declaró como inejecutable este fallo, por lo que finalmente el Poder Judicial dispuso multar con 5 unidades de referencia procesal (URP) a los miembros del pleno del jurado por incumplir el mandato judicial. Esta sanción también alcanza al director del Registro de Organizaciones Políticas (ROP), Felipe Paredes.

Roberto Burneo advirtió que este tipo de prácticas podrían permitir que un número indeterminado de partidos traten de inscribirse fuera de plazo, afectando el calendario y posiblemente impidiendo que se realicen las elecciones generales en las fechas establecidas.

“Si un partido que no logró inscribirse el 12 de abril se mete de forma irregular, la misma lógica podrían usar para las 6, 7 u 8 restantes y hasta el próximo año podrían inscribirse. Si a uno se permite, por qué no a las restantes”, destacó.

El titular del JNE detalló que en los próximos días formularán la denuncia competencial y que, actualmente, están evaluando la posibilidad de alguna medida cautelar de aplicación inmediata.