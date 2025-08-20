El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a través del Registro de Organizaciones Políticas (ROP), rechazó de manera liminar las dos tachas que se habían presentado contra la inscripción de la alianza electoral ‘Fuerza y Libertad’, con lo que quedaría expedita para pasar a la siguiente etapa de su formalización.

El director del ROP del JNE, Felipe Paredes, recordó que actualmente hay cuatro procesos de inscripción pendientes de alianzas electorales, luego que una de ellas desistiera de seguir adelante (el caso de Ahora Nación).

“Una de ellas está más avanzada en el proceso. Se denomina la Alianza Electoral Fuerza y Libertad y recibió dos tachas, y esas dos tachas han sido declaradas improcedentes liminarmente hoy día”, detalló a Canal N este miércoles.

Paredes recordó que esta alianza está conformada por los partidos Fuerza Moderna, con Fiorella Molinelli como dirigente, y Batalla Perú.

Paredes precisó que ambas tachas están basadas en supuestos que no están referidos directamente a lo que indica la Ley de Organizaciones Políticas (LOP).

Según detalló el funcionario, las dos tachas fueron rechazadas porque se basaron en las solicitudes de reserva de denominación de persona jurídica que trataron de plantar ante Registros Públicos y ante Indecopi para bloquear la inscripción de ‘Fuerza y Libertad’.

Sin embargo, ambos pedidos de reserva fueron posteriores a la fecha de presentación de la inscripción de la alianza, por lo que el ROP consideró que debían ser rechazadas de plano.