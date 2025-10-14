El presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gino Ríos, dijo que apelarán ante el Poder Judicial el fallo que ordena restituir a Delia Espinoza como fiscal de la Nación, pero comentó que la acatarán mientras dure el proceso.

Desde Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, Ríos Patio precisó que como se trata de una medida cautelar la que ha sido aprobada por el Poder Judicial a favor de Espinoza, está deberá ser cumplida mientras se procede con su apelación.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“Tratándose de una medida cautelar, cualquier apelación de la parte, en este caso de la Procuraduría de la JNJ, va a ser concedida sin efecto suspensivo. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a tener que cumplir con la disposición judicial de medida cautelar", explicó.

El titular de la JNJ reiteró que, en teoría y procesalmente, pueden apelar el fallo pero “se tiene que dar cumplimiento”.

“Obviamente hay un plazo fijado en la misma resolución de cinco días a partir del día de la notificación que recién comienza hoy”, detalló al ser consultado sobre la fecha en la cual apelarán el fallo.

Este lunes se conoció que el Noveno Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima dispuso que Delia Espinoza continúe ejerciendo el cargo de fiscal de la Nación, al aprobar la medida cautelar que había presentado contra la decisión de la JNJ de suspenderla del cargo por un proceso disciplinario.

Con este fallo del Poder Judicial, se suspenden los efectos de la medida de “suspensión en el cargo de fiscal suprema y fiscal de la Nación” que aplicó la JNJ contra Delia Espinoza en el marco del proceso disciplinario en su contra por el Caso Patricia Benavides.