El Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) declaró fundado el recurso de reconsideración presentado por el postulante Carlos Loyola Escajadillo, contra su exclusión del concurso público para la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La resolución deja sin efecto la medida previa que había dejado al proceso de selección sin candidatos aptos y permite la reincorporación de Loyola a la carrera por el cargo.

El acuerdo fue adoptado por mayoría durante una sesión del Pleno convocada por la presidenta de la institución, María Teresa Cabrera, este jueves 2 de julio. Los votos a favor de la reconsideración fueron emitidos por Cabrera Vega, Gino Augusto Tomás Ríos Patio, Germán Alejandro Julio Serkóvic González y Rafael Manuel Ruiz Hidalgo.

En oposición se manifestaron el vicepresidente Victor Hugo Chanduví Cornejo junto a los magistrados Jaime Pedro de la Puente Parodi y César Galindo Sandoval.

Loyola había sido apartado del proceso bajo la Resolución N° 414-2026-JNJ tras verificarse que omitió declarar dos procesos judiciales civiles en trámite al momento de registrar su postulación. Esta exclusión, sumada a la renuncia por motivos de salud de la postulante Amparo Ortega el pasado 23 de junio, había provocado que el concurso fuera declarado desierto.

JNJ reformula cronograma para nueva jefatura de ONPE

Como parte de las nuevas disposiciones, el Pleno ordenó a la Dirección de Selección y Nombramiento presentar una reestructuración del cronograma de actividades pendientes en el plazo más breve posible para continuar el concurso y el nombramiento del sucesor de Piero Corvetto, quien renunció a la jefatura en abril tras cuestionamientos por problemas durante la primera vuelta del 12 de abril.

La JNJ reafirmó que sus decisiones se basan en el respeto al debido procedimiento, la legalidad y la transparencia para garantizar la objetividad en el proceso de selección.

Por el momento, la ONPE continúa bajo la dirección interina de Bernardo Pachas mientras se definen las fechas para las etapas finales del concurso público.