La Junta Nacional de Justicia (JNJ) realizó entrevistas y otros exámenes durante el proceso de elección del sucesor de Piero Corvetto en la ONPE. (Foto: JNJ)
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) realizó entrevistas y otros exámenes durante el proceso de elección del sucesor de Piero Corvetto en la ONPE. (Foto: JNJ)
Por Redacción EC

El Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) declaró fundado el recurso de reconsideración presentado por el postulante Carlos Loyola Escajadillo, contra su exclusión del concurso público para la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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