La Junta Nacional de Justicia (JNJ) evaluará este jueves 4 de setiembre las denuncias presentadas contra su presidente, Gino Ríos, en las cuales se pide su vacancia por haber tenido sentencias en su contra al momento de su elección.

En la audiencia se analizarán las peticiones planteadas contra Ríos Patio por tener dos sentencias, las cuales reconoció ante medios de comunicación y por las cuales se inició el proceso de vacancia según detalló la vicepresidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera.

Este proceso comenzó a mediados de agosto cuando se dispuso revisar formalmente la posibilidad de vacar a Gino Ríos, tal y como la junta informó en una nota de prensa y siguiendo su propio reglamento.

“La institución notifica al miembro cuya vacancia se solicita para que manifieste su posición en el plazo de cinco (5) días hábiles y presente las pruebas que estime pertinentes”, detallaron en esa oportunidad.

Gino Ríos reconoció que tiene dos condenas que lo involucran, una del 2004 donde se menciona violencia familiar psicológica como parte de un proceso de divorcio que concluyó en el 2011.

“Además de la sentencia de divorcio que disolvió el vínculo conyugal, también fue emitida por el juez de familia de La Molina una sentencia sobre una materia denominada violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico”, informó el titular de la JNJ en respuesta a la difusión de la información.