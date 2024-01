La Junta Nacional de Justicia (JNJ) informó que el Ministerio Público archivó la investigación que se había abierto contra tres de sus integrantes por supuestamente haber presionado al presidente del Poder Judicial para que se emita un comunicado a favor de Zoraida Ávalos.

A través de redes sociales, la junta detalló que la decisión fue tomada en la Fiscalía de la Nación por la investigación preliminar contra Imelda Tumialán, María Zavala y Antonio de la Haza. Este último asumió el cargo de presidente de la JNJ el 8 de enero último.

“La investigación, abierta en julio de 2023, acusaba a los miembros de la JNJ de haber presionado al presidente del Poder Judicial con la finalidad de que la Corte Suprema emita un comunicado a favor de Ávalos, antes de su inhabilitación por el Congreso”, señaló la institución.

La Fiscalía de la Nación (@FiscaliaPeru) archivó la investigación preliminar contra Imelda Tumialán, Antonio de la Haza y María Zavala, miembros de la @JNJPeru, por no encontrar indicios de la comisión del delito de patrocinio ilegal a favor de la ex fiscal Zoraida Ávalos (1) pic.twitter.com/A23oTFUrVb — Junta Nacional de Justicia (@JNJPeru) January 18, 2024

Cabe recordar que, sobre estas versiones, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, había negado haber recibido a estos tres integrantes de la JNJ para hablar sobre la situación de Zoraida Ávalos ante la Comisión de Justicia del Congreso cuando se investigaba de manera sumaria a la junta.

“A mí nadie me ha presionado, preciso [...] Todo se ha hecho a partir de una expresión gramatical [...] Han convocado a mis compañeros magistrados no sé a santo de qué, porque una periodista dijo algo y yo digo: ellos contra mí no han ejercido ninguna presión ni se los permitiría, ni se atreverían. Eso ténganlo claro. No se atreverían porque me conocen”, señaló en setiembre del 2023 ante la comisión parlamentaria.

Arévalo, en esa misma participación, cuestionó el inicio de investigaciones por supuestas presiones que solo habían sido informadas en medios de comunicación. “La calificación debe ser seria. No pueden ser recortes periodísticos, no pueden ser el chisme que dijeron, alguien que salió en la televisión, eso no puede ser. Yo creo que hay un apresuramiento”, criticó.