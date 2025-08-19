La Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició el procedimiento para examinar formalmente el pedido de vacancia contra su presidente, Gino Ríos Patio, quien en las últimas semanas reconoció que fue sentenciado por violencia familiar.

En una nota de prensa, la institución detalló que se realizó un pleno extraordinario donde se acordó que se realice el procedimiento para evaluar la posible vacancia de su presidente según su propio reglamento.

“De acuerdo al citado artículo, la institución notifica al miembro cuya vacancia se solicita para que manifieste su posición en el plazo de cinco (5) días hábiles y presente las pruebas que estime pertinentes”, detallaron.

Desde julio de este año, la JNJ comenzó a tomar acciones tras la difusión del reportaje de “Cuarto Poder” que reveló la sentencia por violencia familiar que tenía Ríos Patio, la cual podría haber sido considerada como un impedimento para ser elegido como miembro de la junta por la Comisión Especial.

Gino Ríos reconoció que tiene dos condenas que lo involucran, una del 2004 donde se menciona violencia familiar psicológica como parte de un proceso de divorcio que concluyó en el 2011. “Además de la sentencia de divorcio que disolvió el vínculo conyugal, también fue emitida por el juez de familia de La Molina una sentencia sobre una materia denominada violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico”, informó el titular de la JNJ en respuesta a la difusión de la información.

La JNJ aseguró que el procedimiento se realizará según ley “garantizando el respeto al debido proceso y a las normas que rigen la institución”.