Martín Calderón
Martín Calderón

Escucha la noticia

00:0000:00
JNJ inicia proceso de vacancia contra su presidente Gino Ríos: ¿qué dice la ley y qué viene ahora?
Resumen de la noticia por IA
JNJ inicia proceso de vacancia contra su presidente Gino Ríos: ¿qué dice la ley y qué viene ahora?

JNJ inicia proceso de vacancia contra su presidente Gino Ríos: ¿qué dice la ley y qué viene ahora?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El organismo encargado de seleccionar, nombrar y ratificar a jueces y fiscales del país, la Junta Nacional de Justicia (JNJ), inició un proceso de vacancia contra su propio presidente, Gino Ríos Patio, por contar con una sentencia consentida por violencia familiar.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC