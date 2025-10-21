La Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició el proceso de recopilación de documentos para atender el pedido de Delia Espinoza para que se acate la resolución judicial que dispuso anular su suspensión y, por ende, su restitución como fiscal de la Nación.

Un oficio firmado por la vicepresidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, precisa que actúa ante el pedido formulado por Espinoza para cumplir el mandato judicial.

Cabrera pide que se recabe la resolución judicial del Noveno Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima.

La semana pasada, se conoció la resolución judicial que ordenó que Delia Espinoza continúe ejerciendo el cargo de fiscal de la Nación, al aprobar la medida cautelar que había presentado contra la decisión de la JNJ de suspenderla del cargo por un proceso disciplinario.

Este fallo suspende los efectos de la medida de “suspensión en el cargo de fiscal suprema y fiscal de la Nación” que aplicó la JNJ contra Delia Espinoza en el marco del proceso disciplinario en su contra por el Caso Patricia Benavides.

María Teresa Cabera también pide que se notifique a la Procuraduría Pública de la JNJ para que informe sobre la fecha, hora y modo exacto en que se recibió la notificación de la decisión judicial.

Según el oficio, se debe considerar que para notificaciones en casillas electrónicas “el plazo se inicia a partir de los dos días posteriores a la notificación”.