La Junta Nacional de Justicia (JNJ) publicó el nombramiento de 308 magistrados tras concluir los procesos de selección del año 2025. Los abogados seleccionados se integrarán a las labores del sistema de justicia en los niveles correspondientes según los resultados de las evaluaciones meritocráticas.

El Poder Judicial sumará 82 jueces en diversas regiones. La distribución contempla 17 vacantes para la convocatoria 002, 24 para la convocatoria 004 y 41 para la convocatoria 006 de la institución, fortaleciendo la capacidad operativa de las cortes.

En el Ministerio Público, la JNJ oficializó la designación de 196 fiscales. Estos nombramientos derivan de las convocatorias 003, 005 y 007 bajo las modalidades de ascenso y acceso abierto a la carrera fiscal para reforzar la labor de investigación.

La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial contará con 30 jueces de control. El grupo lo integran magistrados de niveles superior y especializado procedentes de la convocatoria 008-2025-SN/JNJ, encargados de las labores de supervisión disciplinaria.

Los concursos incluyeron exámenes de conocimientos, estudios de caso y entrevistas personales. El pleno de la institución evaluó los perfiles de los postulantes mediante un sistema de evaluación personal antes de emitir los respectivos votos de nombramiento.

La JNJ aseguró que el objetivo de estas designaciones es reducir la provisionalidad en las instancias de la justicia. Los seleccionados obtendrán los títulos oficiales que los acreditan para el inicio del ejercicio de sus funciones.