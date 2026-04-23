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JNJ vuelve a requerir a la ONPE información sobre trabajadores y compra de sede. (Foto: Andina)
JNJ vuelve a requerir a la ONPE información sobre trabajadores y compra de sede. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) reiteró a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) su solicitud de información sobre las personas de nacionalidad extranjera que prestan servicios en dicha entidad, al no haber recibido respuesta al requerimiento previo.

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