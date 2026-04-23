La Junta Nacional de Justicia (JNJ) reiteró a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) su solicitud de información sobre las personas de nacionalidad extranjera que prestan servicios en dicha entidad, al no haber recibido respuesta al requerimiento previo.

Mediante el Oficio N.° 127-2026-P/JNJ, fechado el 22 de abril de 2026, la institución recordó que el pasado 20 de abril solicitó información detallada sobre este grupo de trabajadores, incluyendo el número total, nacionalidad, identificación completa, tipo de documento de identidad, modalidad laboral y área en la que desempeñan funciones.

En el documento dirigido al jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas Serrano, la JNJ señala que, a la fecha, la información requerida no ha sido remitida, por lo que reitera el pedido en el marco de sus funciones constitucionales.

Asimismo, la entidad formuló un requerimiento adicional relacionado con la adquisición de un inmueble ubicado en la avenida Vía Expresa, en el distrito de La Victoria, destinado a la implementación de la nueva sede central de la ONPE.

En ese sentido, solicitó copia íntegra del expediente técnico de la compra, así como todos los antecedentes administrativos, técnicos y documentales vinculados a la operación realizada durante la gestión anterior.

Finalmente, la JNJ también requirió un informe detallado sobre el estado actual del proyecto, incluyendo su nivel de avance y cualquier incidencia relevante. La entidad precisó que la información deberá ser remitida en un plazo máximo de cinco días hábiles.