Segundo Romero Revilla, desde marzo de este año, rector de la Universidad Ricardo Palma y miembro de la comisión especial que elegirá a los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), no se encuentra inscrito en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), según reveló “Punto Final”.

Según informó el dominical, esto pondría en riesgo el concurso público de selección, ya que los postulantes podrían traerse abajo el proceso si identifica la situación y objeta su continuidad.

En junio pasado, la Sunarp informó a la presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso, Janet Rivas (Perú Libre), que desde el 2006 la Universidad Ricardo Palma no cuenta con representantes inscritos ante la dicha institución.

Iván Rodríguez, rector de esa casa de estudios por más de 25 años y también expresidente de la Asamblea Nacional de Rectores, solo pudo inscribir cinco años de su gestión en registros públicos, entre el 2001 y el 2006, tras un juicio que ganó contra la Sunarp.

Tras ello, se pasó cerca de 17 años buscando inscribir sus reelecciones como rector, pero Registros Públicos rechazó este acto argumentando que no cumplía con lo establecido en el estatuto de la universidad aprobado en 1991, entre otros procedimientos registrales.

En tanto, Segundo Romero Revilla fue vicerrector de Iván Rodríguez y lo reemplazó a su muerte, ocurrida el año pasado. A su vez, José Vásquez, presidente de la asociación patronato de la Universidad Ricardo Palma, mantiene actualmente un enfrentamiento abierto con la administración del actual rector.

“Es la misma situación, viene incumpliendo la Ley Universitaria, los estatutos de la universidad, tienes que formar un comité electoral y no una comisión electoral, y con eso se nombra autoridad”, manifestó.

Sin embargo, Manuel Delgado Bedoya, representante legal de la actual administración de la Universidad Ricardo Palma, consideró que la inscripción de la figura del rector en Registros Públicos es opcional, a pesar de ser lo usual en el resto de casas de estudios.

“Sí tiene representación legal porque es la representación de la ley universitaria, él se ha presentado como representante en el juicio como acción de amparo en contra de la universidad y la segunda sala lo ha encontrado como representante”, afirmó.

Advierten riesgos

Al respecto, Daniel Mora, el excongresista que impulsó la creación de la actual Ley Universitaria, que el rector no esté en Registros Públicos implica que no puede firmar grados y títulos, no tiene legalidad para comprar y transferir bienes.

“No puede realizar ningún acto legal, eso implica que no puede hacer una licitación, transferencia de bienes para la universidad, no puede inscribirlo, se ha quedado en el aire, no puede firmar grados y títulos, y si alguien quiere cuestionarlo puede ganar fácilmente”, advirtió.

En la misma línea, el constitucionalista Luciano López señaló que el rector de la Universidad Ricardo Palma no tiene representación legal válida y cualquiera que tenga persona jurídica debe tener un registro para celebrar cualquier acto con validez legal.

“Es un riesgo legal de que todo lo que se está haciendo es indebido, sin validez jurídica. Voy a poner un ejemplo: es como si tú hubieras llamado a jugadores de fútbol y a lo mejor uno no es peruano, o sea y lo convocas y lo inscribes, cuál es el riesgo, que lo que hagas puede estar afecto a nulidad”, acotó.

“Mañana un postulante puede decir que todo procedimiento puede ser nulo. No es un problema de quórum, no es eso, es que a la hora de conformar el equipo lo has conformado mal, no tiene una acreditación en registros públicos como rector”, sentenció.

