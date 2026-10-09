La Junta Nacional de Justicia (JNJ) declaró apto a un solo postulante para continuar en el concurso público de selección y nombramiento del nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), tras aprobar los resultados de la evaluación de conocimientos el 9 de octubre de 2026.

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Según el comunicado de la institución, Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo es el único candidato habilitado para pasar a la etapa de evaluación curricular, correspondiente a la Convocatoria N.° 006-2026-SN/JNJ.

✅ 📄 La Junta Nacional de Justicia anuncia al postulante que aprobó la evaluación de conocimientos del concurso público para la selección y nombramiento del jefe de la ONPE (convocatoria n.° 006-2026-SN/JNJ). https://t.co/8PziKOQrjC — Junta Nacional de Justicia (@JNJPeru) October 10, 2026

El postulante deberá presentar su currículum vitae y la documentación sustentatoria a través de la extranet de la JNJ durante el plazo establecido para esta fase, que comprende el 12 y 13 de octubre de 2026. La entidad precisó que los documentos deben estar completos y debidamente escaneados, incluido el reverso cuando corresponda.

¿Qué se evaluará en la siguiente etapa?

De acuerdo con las bases del concurso, la evaluación curricular tiene como finalidad calificar la formación académica, la experiencia y trayectoria profesional, así como la experiencia en investigación del postulante.

Entre los aspectos que se tomarán en cuenta figuran los grados académicos, cursos de especialización, diplomados, participación en eventos académicos e investigaciones relacionadas con materias como derecho electoral, procesos electorales, sistemas políticos, partidos políticos, gestión pública, gobierno electrónico y sistemas informáticos.

La JNJ indicó que no se admitirán documentos presentados fuera del plazo establecido ni se permitirá la subsanación de documentos durante esta etapa. Asimismo, las investigaciones deberán adjuntarse en formato digital y las publicaciones en revistas deberán incluir evidencia de su indexación y de la existencia de un comité editorial.

Los resultados de la evaluación curricular serán publicados en el Boletín Oficial de la Magistratura (BOM). El postulante podrá presentar un recurso de reconsideración contra el puntaje obtenido dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación, mediante la extranet de la institución.

La JNJ informó que las consultas sobre la presentación de documentos pueden realizarse a través del correo electrónico concurso.onpe@jnj.gob.pe o del teléfono 2028080, anexo 411, en Lima.

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