JNJ habilita a un postulante para continuar en el concurso de selección del jefe de la ONPE. (Foto: Andina)
JNJ habilita a un postulante para continuar en el concurso de selección del jefe de la ONPE. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) declaró apto a un solo postulante para continuar en el concurso público de selección y nombramiento del nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), tras aprobar los resultados de la evaluación de conocimientos el 9 de octubre de 2026.

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