El abogado de Patricia Benavides, Jorge del Castillo, dijo que espera que la fiscal de la Nación Delia Espinoza reflexione y acate la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que restituye en el cargo a su clienta.

“Que la fiscal Delia Espinoza cumpla la resolución de la JNJ en el plazo que es hasta el 1 de julio y luego de eso la Junta de Fiscales Supremos seguirá su vida tomando decisiones, pero no puede dejar de cumplir una resolución, uno puede estar de acuerdo o no con el alcance, pero tiene que cumplirla”, comentó en una entrevista a RPP.

Según Del Castillo, la JNJ no ha nombrado a su defendida como fiscal de la Nación sino que la ha restituido porque el plazo de su designación recién habría vencido el 1 de julio. “Si hubiera vencido el plazo no diría nada pero el plazo está vigente y no hay duda de la legalidad y legitimidad de la decisión que tomó la junta”, agregó.

El Ministerio Público dio a conocer que Patricia Benavides Vargas ingresó a la sede principal de la institución, en la Av. Abancay, sin haber registrado previamente su ingreso

También explicó que Patricia Benavides no acudió este martes al Ministerio Público, como ocurrió el lunes 16 de junio, porque su ánimo es “no crear problemas”.

“Todos los peruanos estamos sintiendo vergüenza ajena de los espectáculos que están pasando. No queremos que eso pase y por eso no hemos ido”, comentó para luego atribuirle los incidentes, no a Benavides, sino a Delia Espinoza. “Ojalá la Dra. Espinoza que es fiscal de la Nación tuviera iniciativa que, ante este impasse, vamos a conversar todos los fiscales para ver cómo resolvemos pero en lugar de eso le ha tirado la puerta a todo el mundo”, manifestó.

Jorge del Castillo, en otro momento, negó que su clienta haya presentado una denuncia constitucional contra Delia Espinoza por usurpación de funciones ante el Congreso, sino que solo “ha puesto en conocimiento” que no se está acatando la decisión d la JNJ.

“Ella ha puesto en conocimiento del Congreso. No existe una denuncia. Ha puesto en conocimiento del Congreso un hecho que es público y notorio. No sé qué podrá hacer el Congreso. En su momento el Congreso procesará una acusación constitucional que alguien podrá hacer”, aseguró.

Asimismo, calificó como “absurdo” que la fiscal de la Nación haya plantado ante el Poder Judicial una suspensión de derechos cuando no hay ningún juicio, porque el caso está todavía en el Congreso.

“No hay ningún juicio. Hay una denuncia constitucional que está en el Congreso pendiente de calificación. Ergo, no ha empezado el proceso, ergo es absurdo que se pretenda poner una suspensión de derechos que se va a ver el 24 cuando no hay un proceso. No tiene ningún sentido”, reiteró.