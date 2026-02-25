En el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio, el candidato Jorge del Castillo (Partido Aprista) aseguró que el Consejo de Ministros del mandatario José María Balcázar, presidido por Denisse Miralles, que tomó juramento el último lunes 24, es un “gabinete oscuro, sin mayores luces”.

Indicó que si bien Miralles puede ser una gran técnica, pasar del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) es “un salto”.

“Aquí lo que se está haciendo es un gabinete improvisado, sin ninguna concordancia entre ellos. Un gabinete tiene que ser un equipo, cuando no es un equipo, no hay coherencia ideológica, no hay confianza entre ellos, esto no va a terminar bien”, expresó.

“Es un gabinete oscuro, sin mayores luces, no hay una persona que diga: ‘acá hay un político que merezca las cosas’”, agregó. Al ser consultado de que se trata de un Gabinete Ministerial que responde a las cuotas de poder de los que apoyaron a Balcázar, Del Castillo fue enfático: “Totalmente”.

“(Denisse Miralles) puede ser una gran técnica, no lo discuto, puede tener una carrera en el MEF, pero de allí a ser primera ministra hay un salto. Vamos a ver cómo va”, manifestó.

Del Castillo también enfatizó que todo nació del “improvisado relevo” de José Jerí y la elección “muy rara” en el Congreso de Balcázar Zelada, de quien dijo convocó a Hernando de Soto para “blanquearse”.

“El señor De Soto primero acepta, todo el día hubo el run run de que se iba a su casa, me sorprendió ese comunicado diciendo: ‘sí, sí, voy a juramentar’, y resulta que después se entera por televisión que está juramentando otra persona. Eso le pasa por confiar en los rojos, quién le manda a meterse con quien no debe”, subrayó.

“Cerrón es quien maneja toda la pelota con Acuña y otros, evidentemente. Acuña tiene cuatro ministerios, Luna tiene dos, Cerrón también, el propio De Soto dice: ‘el cerronismo está allí’”, sentenció.