El candidato Jorge del Castillo fue entrevistado en el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio. (Foto: Captura YouTube)
Por Redacción EC

En el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio, el candidato Jorge del Castillo (Partido Aprista) aseguró que el Consejo de Ministros del mandatario José María Balcázar, presidido por Denisse Miralles, que tomó juramento el último lunes 24, es un “gabinete oscuro, sin mayores luces”.

