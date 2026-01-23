Jorge del Castillo y Juan Sheput, candidatos al Senado del Partido Aprista y de País Para Todos respectivamente, evaluaron la situación que afrontaría el país en caso prosperen las mociones que buscan remover del cargo a José Jerí.

El exparlamentario aprista expresó su preocupación sobre la inestabilidad que generaría la salida de Jerí Oré, y advirtió que el camino a seguir no sería una censura, sino una vacancia que requiere mayor cantidad de votos, porque efectivamente está ocupando el cargo de presidente de la República.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“Me preocupa mucho la estabilidad del país porque se pretende salir de Jerí unos piden renuncia, unos piden censura. La censura no es el camino. Él como presidente del Congreso llegó a la presidencia de la República. Hoy está ejerciendo el cargo de presidente de la República. El camino es la vacancia que requiere 87 votos. No conviene tomar un atajo. No puedes defenestrar a un presidente por un procedimiento controvertido o dudoso”, expresó.

Sheput, si bien coincidió en que la herramienta que se debería aplicar para sacar a José Jerí de la presidencia es la vacancia y no la censura, como las seis mociones que se han presentado en el Congreso, discrepó con Del Castillo al señalar que sí debería aplicarse la sanción política contra el mandatario.

“Comprendo a mis colegas políticos que señalan que tiene que haber estabilidad pero eso venimos pidiendo, esa era la justificación para no vacar a Pedro Castillo al inicio. Luego vino Dina Boluarte y n nombre de la estabilidad Fuerza Popular, el mismo Alberto Fujimori, dijo que nadie la saca hasta el 2026 y por la fuerza de los hechos tuvo que salir”, aseveró.

Del Castillo y Sheput coincidieron en la preocupación que genera el hecho que José Jerí, cuando fue parte de la Comisión de Fiscalización, debe ser investigado por una presuntas gestiones para que las denuncias contra empresarios chinos como Zhihua Yang no prosperen.

“Justo se saben las conclusiones y se empieza a sabotear y se hace amigo de una persona que sabe que le está fallando al Estado peruano por no decir que es un corrupto. Hay una grave responsabilidad ahí de algo que no se puede pasar por alto”, resaltó Sheput.