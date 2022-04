El vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, mostró su rechazo sobre la invitación que se le hizo al secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, para que participe en un foro en el que se discutirá sobre la Asamblea Constituyente, el cual es organizado por la congresista oficialista Margot Palacios.

El parlamentario manifestó que no van a permitir que vayan a “hablar mal de la Constitución” actual en el Palacio Legislativo, por lo que aseveró que Cerrón Rojas puede participar en este tipo de foros fuera de la institución, pero no dentro.

“No se va a aceptar, eso es emplear las tácticas gramscianas para poder penetrar en el sistema. El Congreso es el baluarte de la Constitución, no se puede permitir que vengan a hablar mal de la Constitución en nuestra propia casa, eso es inaceptable (...) Fuera de las rejas puede hacerlo, dentro de las rejas no”, declaró para la prensa desde los exteriores del Congreso.

Al ser consultado sobre qué medidas tomarían en caso se insista con la presencia del secretario general de Perú Libre, Montoya Manrique aseguró que lo único que harán es tratar de llegar a un acuerdo para rechazar su asistencia al Parlamento.

“Más allá de decir que no, es todo. Después ejecutar la acción que se ha dado, que no se haga”, manifestó.

Katy Ugarte sobre Cerrón

La congresista Katy Ugarte (Perú Libre), pese a ser parte de la bancada oficialista, también rechazó que Vladimir Cerrón acuda al Legislativo, por lo que le pidió que simplemente se dedique a cumplir su labor dentro del partido del lápiz.

“Él (Vladimir Cerrón) es secretario del partido, que haga su trabajo como secretario del partido. Creo que nosotros los congresistas tenemos nuestros a asesores y hay que trabajar con ellos. Cada persona que ocupe su lugar”, dijo en diálogo con Exitosa.