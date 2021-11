El vocero de la bancada Renovación Popular, Jorge Montoya, aseguró que su agrupación hizo “presión” para que el saliente ministro del Interior, Luis Barranzuela, presente su renuncia al cargo ante el presidente Pedro Castillo.

En declaraciones a la prensa desde fuera de la sede del Poder Legislativo, el congresista recordó que Barranzuela fue cuestionado desde antes que se revelara que había tenido una reunión en su casa la noche del 31 de octubre, a pesar de la prohibición para este tipo de eventos dictada por el mismo Ministerio del Interior.

“Hemos hecho una presión bastante fuerte para lograr este cambio, sacamos una moción en los últimos dos días para exhortar al presidente que lo haga y agradecemos su buena voluntad al haber efectuado esta solicitud”, comentó en alusión a la moción que plantearon la semana pasada.

Jorge Montoya destacó que el abogado Luis Barranzuela, antes de pasar al retiro como policía, había sido objeto de numerosas sanciones.

“Sus condiciones están dadas por el currículum que presentó cuando era policía. No respeta las normas, abuso de autoridad, es una persona que no se le puede confiar ningún cargo público, por lo que sus opiniones dejan mucho que desear. No tienen ningún valor”, indicó.

Montoya comentó así el mensaje que publicó Luis Barranzuela la noche del martes al confirmar que había presentado su renuncia ante Pedro Castillo, sin reconocer que hubiera cometido algún acto indebido por protagonizar una reunión en su casa el 31 de octubre.

De otro lado, el portavoz de Renovación Popular consideró que el cargo de ministro del Interior debería ser ocupado por un general PNP en situación de retiro con una “performance institucional impecable”. “Eso sería lo mejor que nos podría pasar”, concluyó.

