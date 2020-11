Conforme a los criterios de Saber más

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, solicitó la renuncia de Manuel Merino de Lama a la presidencia de la República, luego de que las autoridades confirmaran el fallecimiento de un joven de 25 años que participó en la marcha convocada para este sábado.

“Lamento profundamente la muerte de un joven peruano en la manifestación de hoy. ¡Señor Manuel Merino, renuncie ya! ¡Escuche a los peruanos!”, escribió Muñoz en Twitter.

Lamento profundamente la muerte de un joven peruano en la manifestación de hoy. ¡Señor Manuel Merino, renuncie ya! ¡Escuche a los peruanos! — Jorge Muñoz (@JorgeMunozPe) November 15, 2020

En diálogo en Canal N, el burgomaestre de Lima calificó de muy seria la situación por la que atraviesa el país y solicitó el retiro de las fuerzas policiales y de las Fuerzas Armadas.

“¿Qué estamos esperando nosotros? ¿Que haya más muertes? Eso no es posible. Esto es algo que se pudo evitar desde hace mucho tiempo atrás, ha sido una mala decisión esta vacancia. Lo veníamos diciendo, creíamos que no era el camino y la gente no siente que haya una legitimidad. No siente que haya un gobierno verdadero”, dijo Muñoz.

El alcalde de Lima, quien postuló en las elecciones del 2018 con Acción Popular, remarcó que “hay que escuchar a la gente”, “cosa que no se está haciendo”.

“Hay una desconexión bárbara con relación a lo que siente la ciudadanía y lo que cree el gobierno. Yo creo que esto es muy serio y hay que hacer ver que las cosas se les han ido de las manos y por eso la renuncia de Merino es una necesidad”, comentó.

VIDEO RECOMENDADO:

Ministro del Interior negó el uso de armas letales durante las protestas