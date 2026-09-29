El excandidato presidencial del Partido del Buen Gobierno Jorge Nieto instó a la mandataria Keiko Fujimori a gobernar y dejar de lado las “amenazas”, en el marco del debate en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados de la delegación de facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo.

A través de su cuenta en “X” (antes Twitter), Nieto Montesinos manifestó que el crimen en nuestro país continúa y la presión externa “somete”, por lo que instó a Fujimori Higuchi a gobernar.

“Ayer fue una frase similar. Ok. Se les chispoteó. Pero hoy es usted, presidente Keiko Fujimori. Recuerde: toda repetición es una ofensa. ¿Desde cuándo pasamos del diálogo a la amenaza? En vez de amenazar, gobierne. El crimen sigue. La presión externa somete. Por favor, ¡Gobierne!”, escribió en la red social.

Ayer fue una frase similar. Ok. Se les chispoteó. Pero hoy es usted, presidente @KeikoFujimori. Recuerde: toda repetición es una ofensa. Desde cuando pasamos del diálogo a la amenaza? En vez de amenazar, gobierne. El crimen sigue. La presión externa somete. Por favor, ¡Gobierne! pic.twitter.com/znZi3PKxsF — Jorge Nieto Montesinos (@JorgeNietoMon) September 29, 2026

Como se recuerda, Keiko Fujimori se refirió nuevamente al pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo y expresó su expectativa de que el Congreso adopte una decisión durante la jornada, criticando además, el tiempo que ha pasado sin que el Parlamento entregue una respuesta.

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“Llevan cuatro semanas y hasta ahora nada. Están poniendo a prueba nuestra paciencia. Hoy esperamos tener noticias positivas”, señaló la mandataria desde Chincha, en Ica, donde supervisó obras orientadas a atender los efectos del Fenómeno El Niño.

Además, el último lunes el jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, dijo esperar que desde la Cámara de Diputados se pueda recapacitar sobre el tema de la delegación de facultades legislativas y aseguró que desde el Ejecutivo se ha mantenido hasta el momento una “paciencia democrática y actitud republicana”.

“Lo que está en manos del Ejecutivo se va a cumplir, lo que no está en manos del Ejecutivo, nos demoraremos, pero lo vamos a hacer. Ojalá se pueda recapacitar -señora presidenta y del Congreso- porque nosotros hemos mantenido paciencia democrática y actitud republicana hasta el momento”, acotó.

Al respecto, la presidenta también hizo referencia a las declaraciones del jefe del Gabinete Ministerial y defendió el respeto a las instituciones democráticas.

“Eso significa ser institucional. El tener respeto por la democracia no es un signo de debilidad, por el contrario, es respeto a nuestras normas”, sostuvo Keiko Fujimori.