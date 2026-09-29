Jorge Nieto se pronunció sobre el discurso de la presidenta Keiko Fujimori respecto a la delegación de facultades legislativas. (Foto: GEC)
Jorge Nieto se pronunció sobre el discurso de la presidenta Keiko Fujimori respecto a la delegación de facultades legislativas. (Foto: GEC)
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > Cesar Campos Medina
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El excandidato presidencial del Partido del Buen Gobierno Jorge Nieto instó a la mandataria Keiko Fujimori a gobernar y dejar de lado las “amenazas”, en el marco del debate en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados de la delegación de facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo.

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