El excandidato presidencial de Buen Gobierno Jorge Nieto afirmó que en una composición de fuerzas de oposición, su partido desea presidir una de las dos cámaras del próximo Congreso 2026-2031.

En entrevista con “Buenos Días Perú”, señaló que tiene los votos “suficientes” para conseguirlo y se mostró confiado en que todo llegue “a buen puerto”, pese a las dificultades en las conversaciones que ha tenido con los demás grupos políticos.

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“Lo he dicho con claridad. En una composición de fuerzas de oposición, nosotros queremos presidir una de las dos cámaras. Tenemos los votos suficientes, la composición de arreglos del Congreso da para eso y es parte de las conversaciones de las dificultades que hoy día existen, pues todos tienen aspiraciones. Esperemos que todo se encause y que finalmente llegue a buen puerto”, expresó.

Nieto Montesinos insistió en que el nuevo Ejecutivo “tiene una influencia decisiva” en el Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia (JNJ), Defensoría del Pueblo, Ministerio Público y ahora quiere seguir avanzando “barriendo en el Poder Judicial”.

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“En ese contexto, si queremos tener un juego democrático y un poco de equilibrio de poderes, que el Congreso sea presidido por las fuerzas de oposición. Es una manera de recuperar algo del equilibrio en el Perú. Por tanto, no es condición, es un razonamiento sobre la situación política”, subrayó.

No hay acuerdos

Sobre las conversaciones con el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, el excandidato presidencial mencionó que por ahora no ha prosperado ningún acuerdo y que, desde su punto de vista, todo se definirá a último momento.

“Ellos (Renovación Popular) tienen una manera de ver las cosas. En origen cuando hablé con su líder máximo me explicó que era necesario una alianza de centro derecha con el Gobierno presidiendo la Mesa Directiva. Le volví a explicar, como lo hecho con otros líderes, por qué eso me parece que eso es un error desde el punto de vista de la construcción de un equilibrio de poderes”, manifestó.

“Nos escuchamos mutuamente, entendió lo que yo pensaba, entendí lo que él pensaba, pero no ha prosperado un nivel de acuerdo y allí estamos en este momento, en el diálogo. Como muchas cosas en el Perú, se decidirá en el filo de la navaja. Yo confío en que la sensatez llegue”, añadió.

Finalmente, Jorge Nieto remarcó que está a la espera de respuestas de los demás grupos políticos con representación en el nuevo Congreso 2026-2031, a fin de lograr consensos y encontrar “salidas” para el país.

“Estamos en espera de contestaciones más que de reuniones. Hemos conversado con todos los sectores, de modo que estamos esperando que la gente tome sus decisiones y tome una ruta”, refirió.

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“He conversado con Ricardo (Belmont) (…) Lo mismo he hecho con Roberto Sánchez y con otros líderes de la izquierda que han conformado ese bloque. De modo que estamos conversando con todos los sectores, como corresponde, tratando de encontrar salidas al país”, sentenció.