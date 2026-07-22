Jorge Nieto se pronunció sobre las aspiraciones del Partido del Buen Gobierno en el próximo Congreso bicameral 2026-2031. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
Jorge Nieto se pronunció sobre las aspiraciones del Partido del Buen Gobierno en el próximo Congreso bicameral 2026-2031. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
Por Redacción EC

El excandidato presidencial de Buen Gobierno Jorge Nieto afirmó que en una composición de fuerzas de oposición, su partido desea presidir una de las dos cámaras del próximo Congreso 2026-2031.

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