El excandidato presidencial y líder del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, llegó a las oficinas de la presidenta electa Keiko Fujimori para saludarla y mantener un diálogo con ella.

Al promediar las 11:00 a.m. de este martes, Nieto llegó a bordo de una camioneta roja, e ingresó sin brindar declaraciones.

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El excandidato presidencial del partido el Buen Gobierno, Jorge Nieto, acudió al local de campaña de Fuerza Popular, para reunirse con la mandataria electa Keiko Fujimori



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Se espera que tras la reunión ambos puedan dar un pronunciamiento al respecto.

De este modo, Nieto Montesinos se suma a otros líderes políticos y excandidatos presidenciales que visitaron a la presidenta electa.

Ayer fue el turno de César Acuña y Carlos Espá, quienes mostraron su disposición al diálogo.