Jorge Nieto se reunió con presidenta electa Keiko Fujimori.
Jorge Nieto se reunió con presidenta electa Keiko Fujimori.
Por Redacción EC

El excandidato presidencial y líder del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, llegó a las oficinas de la presidenta electa Keiko Fujimori para saludarla y mantener un diálogo con ella.

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