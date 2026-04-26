El candidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, indicó que esperará los resultados oficiales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para evaluar y decidir si apoyará alguna candidatura en la segunda vuelta electoral, a realizarse en el mes de junio.

“No puedo expresar porque no tenemos resultados, quien lo dice es el jurado. No sabemos si apoyaremos, hay que esperar, hay muchas opciones por tanto esperaremos a lo que el jurado diga. No sabremos el resultado final hasta que se termine de contar la última acta. Tendremos que evaluar la situación y tomar la decisión en consecuencia”, dijo Nieto a RPP Noticias.

Añadió que iniciará una visita a diferentes lugares del país para consultar la opinión de los ciudadanos sobre diferentes temas, siendo el balotaje de segunda vuelta uno de los aspectos a tratar con el electorado. El primer destino que visitará será Arequipa el próximo miércoles.

Asimismo, Nieto insistió en su propuesta para que se realice una auditoría técnica al sistema de conteo de votos de las elecciones generales, “porque necesitamos que la democracia peruana restablezca su confianza en la ciudadanía”.

El candidato aclaró, además, que su partido no formará parte de una política de bloques, pues se encuentra colocado “en un espacio de centro transformador”.

“El Perú requiere racionalidad, no requiere sacar el puño y levantar la piedra, eso no queremos, salir a discutir los temas complicados de la elección con gritos en la calle, no le ayuda a nadie. El Perú requiere tranquilidad para resolver y encauzar una disputa por el poder, pero no formando un bloque, no me parece”, manifestó.

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