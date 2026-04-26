Resumen

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Jorge Nieto se pronunció sobre el presente político tras las elecciones generales 2026 | Foto: Captura de video / RPP
Jorge Nieto se pronunció sobre el presente político tras las elecciones generales 2026 | Foto: Captura de video / RPP
Por Redacción EC

El candidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, indicó que esperará los resultados oficiales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para evaluar y decidir si apoyará alguna candidatura en la segunda vuelta electoral, a realizarse en el mes de junio.