José Antonio Kast en Lima: corredor humanitario y reuniones con Jerí y empresarios ¿Cuál es el objetivo y la agenda de su visita?

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, se reunirá este miércoles 7 de enero en Lima con el mandatario José Jerí y con empresarios peruanos, como parte de una agenda internacional que viene desarrollando en la región antes de asumir su mandato el próximo 11 de marzo.

Kast arribó al país el último martes con una lista de prioridades que incluye la migración irregular, la seguridad regional y la coordinación económica. Su visita al Perú marca su tercer viaje internacional en menos de dos semanas, tras sostener encuentros similares en Ecuador y Argentina.

En esos viajes, el mandatario electo chileno buscó avanzar en acuerdos regionales para enfrentar la crisis migratoria vinculada a Venezuela, reforzar el control de las fronteras y coordinar respuestas conjuntas frente al crimen organizado y el narcotráfico, según han informado medios de su país.

En declaraciones previas a su viaje al Perú, Kast agradeció al gobierno de Jerí por la disposición al diálogo y señaló que el encuentro fue acordado tras conversaciones con el Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo del canciller Hugo de Zela.

“Habíamos tenido una conversación previa con su canciller y ahí se acordó la posibilidad de tener este encuentro para conversar de temas que nos afectan a todos los países de Sudamérica, que es el tema de la inmigración ilegal, el tema del narcotráfico, el tema del crimen organizado. Todos somos víctimas de estos flagelos”, sostuvo.

En diciembre pasado, el canciller Hugo de Zela saludó al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, durante una escala que realizó este último en Lima, por un viaje a Ecuador. Foto: Presidencia

Encuentro con empresarios

Kast llegó al país acompañado por los diputados chilenos Enrique Lee y Renzo Trisotti, ambos senadores electos. Lee representará a la región de Arica y Parinacota, mientras que Trisotti fue elegido por la región de Tarapacá.

De acuerdo con una fuente de El Comercio, la agenda del mandatario electo chileno se inicia con un desayuno de trabajo con empresarios peruanos en el Country Club, organizado por la cancillería y el gremio empresarial Comex. Se trata de un encuentro de carácter reservado, orientado a reforzar los vínculos económicos entre ambos países.

El énfasis de la cita estará puesto en el comercio bilateral, las inversiones y los mecanismos de integración económica. Recientemente, El Comercio informó que cerca del 80% de las exportaciones peruanas a Chile corresponden a minerales —principalmente molibdeno—, aunque también destacan los envíos agroindustriales, como paltas, así como productos químicos, entre ellos ácido sulfúrico, y bienes metalmecánicos.

En tanto, el Perú importa desde Chile principalmente insumos químicos vinculados a explosivos utilizados en la minería, además de maquinaria metalmecánica destinada a ese mismo sector, de acuerdo con Edgar Vásquez, director del CIEN-ADEX.

Reunión en Palacio

Jerí recibirá a Kast en Palacio de Gobierno este miércoles a las 11.45 a.m.. La reunión tendrá como uno de los temas principales la posibilidad de habilitar un corredor humanitario regional que facilite el retorno a Venezuela de migrantes en situación irregular. Se trata de una de las principales banderas políticas de Kast y una promesa de su campaña presidencial.

Antes de partir a Lima, Kast dijo a los medios chilenos que la idea es “ver cómo podemos habilitar todas las medidas para generar este corredor humanitario para aquellas personas que quieran volver a su patria”.

Kast ha insistido en que la expulsión o salida ordenada de migrantes sin estatus regular debe ir acompañada de mecanismos que garanticen un retorno seguro y coordinado, con el apoyo de los países de tránsito y, especialmente, del país receptor. “Nosotros no podemos tener personas acá que no sabemos quiénes son. Por lo tanto, en estos días, todos pueden preparar su salida”, afirmó recientemente.

La visita de Kast al Perú se produce en un contexto regional tenso. El último sábado, el dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados en un operativo militar de Estados Unidos que incluyó bombardeos aéreos sobre instalaciones estratégicas en Caracas y otras regiones de Venezuela.

Kast no solo respaldó públicamente la detención de Maduro, sino que la calificó como “una buena noticia para la región”, marcando distancia con la postura del gobierno chileno saliente de Gabriel Boric, que condenó la intervención estadounidense por considerarla un precedente peligroso.

En tanto, Jerí celebró el inicio de lo que llamó “una nueva era en democracia y libertad” en Venezuela y anunció que el gobierno dará facilidades a los migrantes venezolanos que deseen retornar, incluso si se encuentran en condición migratoria irregular. Además, señaló que se reforzará el control de las fronteras para garantizar el respeto a los procedimientos y la seguridad interna.

Coordinación política

Jerí y Kast sostuvieron una conversación telefónica el último domingo, en la que - según informó Palacio - coincidieron en la necesidad de impulsar un proceso de transición democrática en Venezuela y de profundizar la coordinación frente a la migración irregular en la región. En esa llamada también participó el canciller Hugo de Zela.

Recientemente, De Zela aseguró a la agencia de noticias Andina que “Perú ya no está en capacidad de seguir acogiendo a migrantes irregulares” y que las capacidades del Estado están “rebasadas”. Agregó que se busca protocolos comunes con los países vecinos, tanto a nivel policial como militar y migratorio, para evitar crisis como las ocurridas recientemente en la frontera con Chile.