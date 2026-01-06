El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, llegó al Perú este martes 6 de enero, en el marco de una gira que viene realizando por varios países del continente, confirmó una fuente de El Comercio.

El jefe de Estado, José Jerí recibirá a Kast en Palacio de Gobierno este miércoles 7 de enero, a las 11:45 a.m., para abordar asuntos de interés bilateral, informó la Presidencia.

Además, el mandatario electo de Chile “sostendrá reuniones privadas con diversos sectores”, según había informado Jerí Oré en sus redes sociales semanas atrás.

El diálogo abordará la seguridad de las fronteras y el flujo de la migración. Las autoridades tratarán sobre la coordinación de las policías y las fuerzas de defensa de los estados.

La gira por diversos países había sido anunciada previamente por Kast en “X”, donde indicó que su primer destino era Argentina para un trabajo de coordinación en seguridad, migración y reactivación económica.

El pasado 14 de diciembre, Kast, candidato conservador de derecha, ganó con una amplia ventaja la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile a la izquierdista Jeannette Jara.

Al 100% del conteo oficial, José Antonio Kast obtuvo el 58,2% y Jara el 41,8%. El abogado gobernará el país entre el 11 de marzo de 2026 y el 11 de marzo de 2030.

Kast, devoto católico y padre de nueve hijos, promete deportar a casi 340.000 migrantes sin papeles, la mayoría venezolanos, y atacar de frente la criminalidad.