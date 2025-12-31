El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, llegará al Perú el 7 de enero del 2026, según informo el mandatario peruano José Jerí, y luego que el Ejecutivo adelantara previamente que la visita oficial sería durante la primera quincena del próximo mes.

La noticia se publicó mediante las redes sociales de la Presidencia de la República este miércoles 31 de diciembre, donde también se precisó que el objetivo será el ganador de las elecciones presidenciales de Chile tenga reuniones privadas con diversos sectores.

Hugo de Zela, ministro de Relaciones Exteriores, confirmó con anterioridad que la visita se daría en la quincena del inicio del mes de enero.

El presidente de la república, José Jerí, confirma que este 7 de enero recibirá al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien durante su visita al Perú sostendrá reuniones privadas con diversos sectores. — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) December 31, 2025

El diálogo abordará la seguridad de las fronteras y el flujo de la migración. Las autoridades tratarán sobre la coordinación de las policías y las fuerzas de defensa de los estados.

“Probablemente sea una visita de un día, en la cual está planeado que él sostenga una reunión con el señor presidente (José Jerí), y tal vez con algunas otras autoridades del país, y me imagino también que tendrá interés en conversar con algunos empresarios”, dijo a Andina el ministro De Zela este martes.

El viaje se realizará antes de la toma de mando en Santiago programada para el 11 de marzo del 2026.