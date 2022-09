Diversos congresistas de oposición cuestionaron la posibilidad de que el presidente Pedro Castillo viaje a la Ciudad del Vaticano en octubre para reunirse con el papa Francisco, luego de la gira que tuvo por Estados Unidos por la Asamblea General de Naciones Unidas.

Uno de los legisladores fue José Cueto, de Renovación Popular, quien señaló que no debería autorizarse a Castillo que represente al Perú en otros países luego de los discursos que brindó en Estados Unidos.

“El presidente no debe salir. Ha salido a dar unos discursos que han sido un desastre para la política exterior peruana. ¿Para qué va a ir al Vaticano? Hasta donde yo sé, el presidente Castillo ni siquiera es católico”, declaró ante la prensa.

El Ejecutivo anunció que está haciendo coordinaciones para que el mandatario realice un viaje protocolar en octubre al Vaticano para sostener una reunión con el papa Francisco.

Esto también fue criticado por miembros de Avanza País, como patricia Chirinos, quien señaló que Pedro Castillo representa mal al Perú.

“Nos hace quedar en ridículo, nos hace dar vergüenza y ahora no basta con eso, sino que nos quiere hacer entrar en conflictos con declaraciones que no sabe ni lo que lee. No voy a votar a favor porque incluso considero que también puede hacer quedar mal con el Papa”, indicó.

“Si es un asunto protocolar que no beneficia directamente al país, no tiene sentido en absoluto”, replicó, a su turno, Diego Bazán.