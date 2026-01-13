La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público dictó un apartamiento preventivo contra el fiscal provincial José Domingo Pérez por un periodo de seis meses por presuntas faltas muy graves en el ejercicio de sus funciones, específicamente relacionadas con su desempeño en investigaciones emblemáticas como el caso “Cócteles”.

Según la Resolución N° 08-2026-ANC-MP-UPD-ADC-LIMA CENTRO, emitida el 12 de enero de 2026, el magistrado habría infringido la Ley de la Carrera Fiscal. porque habría incumplido sus deberes funcionales al no perseguir el delito con la razonabilidad y el respeto al debido proceso exigidos por la normativa vigente.

La resolución señala deficiencias sustanciales en la formulación de la acusación del caso “Cócteles”, la cual fue devuelta por el Poder Judicial hasta en 19 ocasiones para subsanar errores de forma y fondo. Estas reiteradas observaciones habrían generado una demora injustificada en el proceso y afectado la imagen institucional del Ministerio Público ante la sociedad.

Asimismo, se cuestiona que el fiscal continuara interviniendo en la investigación contra el abogado Arsenio Oré Guardia, a pesar de que el Tribunal Constitucional advirtió una vulneración al derecho de defensa. La ANC determinó que existía un impedimento legal para que Pérez siguiera a cargo de dicho proceso, lo cual habría comprometido la objetividad de la investigación.

Durante el tiempo que dure la suspensión, el fiscal Pérez Gómez percibirá el 80% de su retribución mensual.

Esta medida tiene naturaleza cautelar y busca asegurar la ejecución de la resolución final del procedimiento disciplinario, además de evitar que se repitan las conductas que son objeto de cuestionamiento, incluyendo declaraciones brindadas por el fiscal provincial en entrevistas donde cuestiona la labor del Ministerio Público y del fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez.

Esta no es la primera vez que la ANC dicta medidas contra Pérez, quien en abril de 2025 también fue suspendido por seis meses. No obstante, dicha sanción fue anulada en mayo del mismo año tras declararse fundada en parte su apelación ante el propio órgano de control.