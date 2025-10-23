La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público inició un nuevo proceso disciplinario contra el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial del caso Lava Jato, luego que el Tribunal Constitucional ordenara la anulación del proceso contra Fuerza Popular y Keiko Fujimori por el caso Cocteles.

La disposición que inicia el proceso tiene como fecha 20 de octubre y precisa que tomó como base un informe emitido el 31 de julio del 2025 por la Unidad de Investigación Preliminar de Quejas.

Esto, tras la publicación de una noticia del 13 de enero de este año por la cual deviene el inicio de esta nueva carpeta contra el fiscal a cargo del caso Cocteles.

ANC inicia nuevo proceso contra José Domingo Pérez.

Con estos fundamentos, la unidad desconcentrada de la ANC otorgó al fiscal Pérez un plazo de cinco días hábiles tras ser notificado para que brinde sus descargos.

Cabe recordar que, a inicios del año, José Domingo Pérez fue suspendido por más de un mes de sus funciones hasta que, en segunda instancia, la ANC del Ministerio Público revocó la sanción.