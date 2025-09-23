El fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato, dijo esperar que el designado fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, le permita continuar su labor en el caso “de manera independiente y autónoma”.

En declaraciones a los periodistas poco antes de asistir al inicio del juicio oral contra la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, Pérez Gómez recordó que Gálvez Villegas tuvo “expresiones bastante fuertes” contra él y el fiscal coordinador del equipo especial, Rafael Vela, antes de asumir el cargo.

Mencionó que el equipo especial Lava Jato ha obtenido resultados positivos en los juzgamientos que ha tenido a su cargo, enfatizando que tiene una “efectividad el 100%” al lograr condenas efectivas para todos los procesados.

“El señor fiscal de la Nación ha hecho expresiones bastante fuertes antes de que asuma el cargo de interino en la Fiscalía de la Nación, las cuales -no solo a través del fiscal Rafael Vela, sino yo también- hemos rechazado”, expresó.

“Hemos considerado que son ofensivas, calumniosas, seguimos reafirmándonos que hay un sistema de cooptación de la justicia en nuestro país y espero que se nos permita realizar la labor en el caso Lava Jato de manera independiente y autónoma con los resultados que estamos logrando, es decir, todos los juzgamientos que se han llevado del caso han concluido con condenas. Por lo tanto, hay una efectividad del 100%”, agregó.

Cabe indicar que semanas atrás, en una entrevista con Exitosa, Tomás Gálvez aseguró que en caso de asumir la titularidad del Ministerio Público sacaría “en el acto” a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela.

“Ponte que yo fuera el fiscal de la Nación, ni un minuto están esos señores ahí, porque no van a seguir encubriendo, no van a seguir flagrantemente encubriendo. Yo los saco en el acto”, expresó en aquella oportunidad.

Como se recuerda, Tomás Gálvez -quien fue reincorporado al Ministerio Público por el Tribunal Constitucional- es el nuevo fiscal de la Nación interino tras la suspensión de Delia Espinoza por seis meses.

En un comunicado, la Junta de Fiscales Supremos (JFS) señaló que Gálvez asume la función tras la decisión de Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos -con mayor antigüedad en el colegiado- de declinar al cargo.